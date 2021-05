Elden Ring: Release des Rollenspiels erst im nächsten Geschäftsjahr?

Aktuellen Berichten zufolge könnte From Softwares Rollenspiel "Elden Ring" erst im Geschäftsjahr 2022/2023 das Licht der Welt erblicken. Dies lassen zumindest die Aussagen von From Softwares Mutterfirma Kodokawa Corp vermuten.

"Elden Ring" wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.

Mittlerweile ist seit der offiziellen Ankündigung des düsteren Action-Rollenspiels „Elden Ring“ im Rahmen der E3 2019 einiges an Zeit ins Land gezogen.

Unklar ist leider weiterhin, wann das neueste Werk der „Dark Souls“-Macher im Endeffekt offiziell vorgestellt oder gar veröffentlicht werden soll. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Leak eines Videos, das eine frühe Version von „Elden Ring“ zeigte, dazu geführt haben könnte, dass die Präsentation des Fantasy-Abenteuers noch einmal verschoben wurde. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch die Kodokawa Corp, den Mutterkonzern von From Software.

Release frühestens im April 2022?

Im aktuellen Geschäftsberichts weisen die Verantwortlichen der Kodokawa Corp nämlich darauf hin, dass das Unternehmen erst im Fiskaljahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) mit der Veröffentlichung neuer Spiele rechnet. Spekuliert wird, dass hiermit auch „Elden Ring“ gemeint sein könnte, das sich laut Insidern vor allem aufgrund der mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Einschränkungen immer wieder verzögerte.

Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass der Vertrieb von „Elden Ring“ von Bandai Namco Entertainment und nicht etwa von Kodokawa Corp übernommen wird. Daher bleibt abzuwarten, in weit sich From Softwares Mutterfirma überhaupt in der Position befindet, über einen möglichen Releasezeitraum von „Elden Ring“ zu sprechen.

Die verantwortlichen Entwickler von From Software hüllen sich derweil weiter in Schweigen und kommentierten die Gerüchte um ihr neues Projekt nicht.

