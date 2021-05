GTA 6: Vermeintlicher Insider weist auf einen Release Ende 2023 hin

In den vergangenen Wochen erreichten uns in regelmäßigen Abständen neue Gerüchte zu "GTA 6". Ein aktuelles besagt, dass wir uns noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe wir selbst Hand an den nächsten Ableger der Open-World-Action-Serie legen dürfen.

Lässt "GTA 6" noch bis Ende 2023 auf sich warten?

Auch wenn bereits seit einer ganzen Weile bekannt ist, dass Rockstar Games mit den Arbeiten an „Grand Theft Auto 6“ beziehungsweise „GTA 6“ begonnen hat, lassen offizielle Details nach wie vor auf sich warten.

Daher dürfte es nur die wenigsten verwundern, dass uns in den vergangenen Wochen regelmäßig neue Gerüchte zu „GTA 6“ erreichten. Ein aktuelles besagt, dass sich Fans der Serie wohl noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, da der Release von „GTA 6“ erst Ende 2023 erfolgen soll. Dies möchte zumindest der Insider „ViewerAnon“ in Erfahrung gebracht haben.

Was spricht für den Insider?

Auf seine Quellen ging „ViewerAnon“ zwar nicht ein, räumte allerdings ein, dass seine Informationen recht alt sind. Daher sei denkbar, dass mittlerweile ein anderer Releasezeitraum angepeilt wird. In der Welt der Filme und TV-Serien machte sich „ViewerAnon“ mit seinen korrekten Angaben und Vorhersagen als verlässliche Insider-Quelle einen Namen.

Zum Thema: GTA 6: Warum ein modernes Setting am wahrscheinlichsten ist

Daher wäre durchaus denkbar, dass er auch im Bereich der Videospiele über interne Quellen verfügt, die ihm entsprechende Informationen zukommen lassen. Da sich die Verantwortlichen von Rockstar Games zu Gerüchten dieser Art traditionell nicht äußern, sollten die Angaben von „ViewerAnon“ vorerst allerdings mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Gänzlich unrealistisch dürfte ein „GTA 6“-Release im Jahr 2023 sicherlich nicht anmuten. Zumal der Fokus zunächst auf der Veröffentlichung der technisch überarbeiteten Version von „GTA 5“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S liegen dürfte.

Define „soon.“ Companies test games for *years*. (And last year Rockstar internally had GTA VI set for a late 2023 release) https://t.co/Cr0Q3tKhFp — ViewerAnon (@ViewerAnon) May 3, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 6