Minecraft Dungeons: Schon diese Woche – Cloud-Spielstände haben einen Termin

"Minecraft Dungeons" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, wird auch das Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“ zu den Titeln gehören, die auf kurz oder lang Gebrauch von Cloud-Spielständen machen.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann dieses Feature im Endeffekt Einzug halten wird, sorgten die verantwortlichen von Mojang Ende der vergangenen Woche für Klarheit. Wie das Studio bekannt gab, dürfen wir uns bereits ab dieser Woche über die Unterstützung von Cloud-Spielständen freuen. So wird diese ab Mittwoch, den 5. Mai 2021 zur Verfügung stehen.

Genau wie es auch in anderen Spielen der Fall ist, ermöglicht es euch die Cloud-Unterstützung von „Minecraft Dungeons“, eure Spielstände und die damit verbundenen Fortschritte auf allen Plattformen, für die ihr den Dungeon-Crawler euer Eigen nennt, abzurufen und zu nutzen. „Minecraft Dungeons“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

Zum Thema: Minecraft Dungeons: Flames of the Nether-DLC und neues Update stehen bereit

Seit dem offiziellen Release wird das Action-Rollenspiel in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Updates und neuen Inhalten bedacht. Zuletzt erschien beispielsweise der „Flames of the Nether“ genannte DLC, der neue Missionen und exklusive Belohnungen mit sich brachte.

