Nintendo Switch: Weitere namhafte Quelle bestätigt das Pro-Modell für 2021

Aktuell scheinen sich die Hinweise auf ein Pro-Modell der Switch weiter zu verdichten. So berichtet mittlerweile auch das japanische Wirtschaftsmagazin über das neue System und weist darauf hin, dass die Markteinführung im Jahr 2021 erfolgen soll.

"Nintendo Switch": Erscheint das Pro-Modell dieses Jahr?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Nintendo hinter verschlossenen Türen an einem technisch generalüberholten Modell der Switch arbeitet.

Nachdem das vermeintliche Pro-Modell der Switch in der Vergangenheit von mehreren namhaften Quellen bestätigt wurde, schloss sich nun auch das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei den Berichten um die neue Switch an. Wie das Branchenmagazin unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, soll der Release der Switch Pro in der Tat im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Zu den technischen Verbesserungen, die das neue Modell der Switch spendiert bekommen soll, äußerte sich Nikkei nicht.

Produktionsmenge der Switch soll erhöht werden

Zuletzt wurde berichtet, dass die Switch Pro unter anderem mit der Unterstützung von Nvidia DLSS-Technologie, einem OLED-Bildschirm sowie der Möglichkeit, Switch-Spiele im Docked-Modus in 4K zu spielen, versehen wird. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher allerdings nicht. Weiter berichtet Nikkei, dass Nintendo auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020/2021 reagieren und die Produktionsmenge der Switch erhöhen wird.

Zum Thema: Nintendo Switch Pro: Nvidia DLSS, schnellerer CPU und mehr Speicher

Demnach plant Nintendo, im laufenden Fiskaljahr 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) 30 Millionen Einheiten der Switch zu produzieren und an den Handel auszuliefern. Sollte das japanische Unternehmen dieses Ziel erreichen, würde das Ganze bedeuten, dass Switch bis Ende des Geschäftsjahres 2021/2022 rund 110 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert wurde.

Nintendo selbst wies auf Nachfrage lediglich darauf hin, dass das Unternehmen Berichte dieser Art nicht kommentiert.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch