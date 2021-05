UK-Charts: Pokémon Snap an der Spitze – Wie schlägt sich Returnal?

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der vergangenen Woche das Switch-exklusive "Pokémon Snap". Doch wie schlug sich Housemarques Action-Titel "Returnal"?

"Returnal" stieg in die Top 10 der britischen Software-Charts ein.

Passend zum Start in die neue Woche erreichten uns heute die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die wie gehabt von GfK Chart-Track erhoben wurden.

Wie sich den Charts unter anderem entnehmen lässt, brachen die Verkaufszahlen des Rollenspiel-Remasters „NieR Replicant“ gegenüber der Vorwoche um 78 Prozent ein. Dies hatte zur Folge, dass das Rollenspiel in der vergangenen Woche von Position 1 auf Rang 22 der britischen Retail-Charts abrutschte. Den Platz an der Spitze sicherte sich „Pokémon Snap“, das exklusiv für Nintendos Switch veröffentlicht wurde.

Laut GfK Chart-Track legte „Pokémon Snap“ in Großbritannien den drittgrößten Switch-Launch des Jahres hin – nach „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ und „Monster Hunter Rise“. Der nächste Neueinsteiger in Form von Housemarques Action-Titel „Returnal“ findet sich auf dem zweiten Platz ein. Hierzu führen die Marktforscher von GfK Chart-Track aus, dass sich „Returnal“ hinsichtlich der Verkaufszahlen zum Launch nicht mit anderen PlayStation-Exklusiv-Blockbustern wie „The Last of Us: Part 2“ messen konnte.

Abgerundet wurden die Top 3 der vergangenen Woche von „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“. Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (Retail-only)

New Pokémon Snap Returnal Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 Ring Fit Adventure Call of Duty: Black Ops Cold War

