Abandoned: Realismus im Fokus – Entwickler liefern Update zur Framerate

In einem Interview sprachen die Entwickler der Blue Box Game Studios ausführlich über ihre neues Projekt "Abandoned". Dieses Mal drehte sich alles um den angepeilten Realismus und die Framerate des Shooters.

"Abandoned" erscheint Ende 2021.

Mit „Abandoned“ kündigten die unabhängigen Entwickler der Blue Box Game Studios einen Shooter an, der unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht und laut offiziellen Angaben vor allem mit seinem bedingungslosen Realismus punkten wird.

Im Interview mit dem britischen Play-Magazin sprach Studio-Gründer Hasan Kahraman noch einmal über den Realismus von „Abandoned“ und untermauerte, dass dieser zu den spielerischen Grundlagen des Shooters gehören wird. Demnach stehen die Spieler vor der Aufgabe, sich zu verstecken und jeden weiteren Schritt akribisch zu planen, um in der Welt von „Abandoned“ überleben zu können.

Auch das Rennen oder hektische Bewegungen wirken sich auf den körperlichen Zustand des Protagonisten Jason Longfield aus und können beim Zielen den entscheidenden Unterschied zwischen einem gezielten Treffer und einem fehlgeschlagenen Angriff ausmachen.

Shooter nähert sich der 60FPS-Marke

Wird Jason Longfield hingegen verletzt beziehungsweise verwundet, müssen sich die Spieler um die Wunde kümmern, um eine Infektion und weitere gesundheitliche Schäden zu verhindern. Ein weiteres Thema, über das Kahraman sprach, ist die Bildwiederholungsrate, die gegenüber dem vor wenigen Wochen präsentierten Build spürbar zulegte und sich mittlerweile zwischen 50 und 60FPS einpendelt.

„Unser Team ist noch dabei, die Leistung der PS5 richtig auszuschöpfen, aber wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir in der Lage sind, realistisch aussehende Umgebungen zu rendern. Obwohl der Teaser auf einem sehr frühen Build lief, in dem die Bildrate nicht ideal war, läuft die aktuelle Version zwischen 50 und 60FPS“, heißt es hierzu.

„Abandoned“ ist für eine Veröffentlichung im vierten Quartal 2021 vorgesehen.

