PS5: Patent beschreibt die Vermittlung von Spieler an „Experten“ in Echtzeit

In einem neuen Patent von Sony Interactive Entertainment wird eine Technologie beschrieben, die Spieler in Echtzeit mit "Experten" verbindet. Die erfahrenen Spieler könnten Neulinge anschließend beispielsweise bei besonders kniffligen Stellen unterstützen.

Die PS5 soll die Spieler miteinander verbinden.

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Details zu Patenten von Sony Interactive Entertainment, in denen verschiedene Technologien und Features beschrieben wurden, die auf kurz oder lang den Weg auf die PS5 finden könnten.

In einem neuen Patent geht es um eine Technologie, mit der die Nutzer in Echtzeit an „Experten“ im jeweiligen Spiel vermittelt werden könnten. Hängt ein Spieler also an einer bestimmten Stelle fest oder kann einen Boss nicht besiegen, kann er sich an einen „Experten“ wenden, der anschließend in Echtzeit weiterhilft. Laut dem Patent können sich erfahrene Spieler als „Experten“ für einen Titel bewerben, sofern bestimmte Anforderungen erfüllt sind.

Experten erhalten exklusive Belohnungen und Vorzüge

Spieler, die als „Experte“ in einem Titel registriert werden, könnten sich laut dem Patent über exklusive Belohnungen wie bestimmte Trophäen, zusätzliche Quests oder weitere Inhalte im jeweiligen Spiel freuen. Befindet sich ein „Experte“ gerade im Spiel, kann er seinen Status auf „verfügbar“ setzen und so weniger erfahrene Spieler unterstützen.

In der Praxis würde das Feature so funktionieren, dass ein Spieler, der Hilfe benötigt, über seine Konsole oder die mobile App Hilfe anfordert, sofern er in einem Spiel nicht weiterkommt beziehungsweise an einem Boss oder einem Rätsel verzweifelt. Anschließend werden die Anfragen an alle „Experten“, die gerade verfügbar sind, verschickt, wobei automatisch der „Experte“ ausgewählt wird, der am ehesten in der Lage sein wird, dem Nutzer zu helfen.

Unterstützung über verschiedene Schnittstellen

Um dem betroffenen Nutzer zu helfen, erhalten „Experten“ verschiedene relevante Informationen zur Quest, dem Level des Spielers oder dessen Ausrüstung. Dadurch wäre gewährleistet, dass stets der passende „Experte“ zur Unterstützung herangezogen wird. Der Spieler, der um Hilfe bittet, wiederum kann über verschiedene Schnittstellen unterstützt werden – darunter mit Videos, Texten oder via Sprach-Chat.

Weiter heißt es in dem aktuellen Patent, dass die Spieler sogar eine Art Anti-Spoiler-Flagge aktivieren können, um zu verhindern, dass ihr Unterstützer ihnen spannende Story-Wendungen oder Ähnliches verrät. Wie so oft muss auch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Patente dieser Art nicht automatisch bedeuten, dass die beschriebene Technologie Serienreife erlangt.

Interessant wäre ein Unterstützungs-Feature dieser Art für unerfahrene Spieler aber sicherlich allemal.

