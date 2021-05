Activision Blizzard: Profit durch „Call of Duty“-Reihe gesteigert – Warzone hat die Marke verändert

In dem aktuellen Finanzbericht hat Activision Blizzard massive Erfolge verbucht, die von der "Call of Duty"-Marke vorangetrieben wurden. Vor allem "Call of Duty: Warzone" und "Call of Duty: Mobile" waren ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung der Marke.

Activision Blizzard hat den aktuellen Finanzbericht des Unternehmens enthüllt, wobei man auch über die Erfolge der „Call of Duty“-Reihe zu sprechen kam. Sowohl „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch „Call of Duty: Warzone“ haben die Einnahmen um 72 Prozent steigen lassen. Der aktuelle Hauptteil konnte „starke Premiumverkäufe“ erzielen, während die Mikrotransaktionen des Battle Royale-Shooters einen positiven Einfluss hatten. Auch „Call of Duty: Mobile“ konnte die Einnahmen verdoppeln.

Wachstum in allen Belangen

Im Weiteren heißt es, dass die Veröffentlichungen von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Mobile“ die Marke verändert hätten. Dadurch sind die monatlich aktiven Nutzer in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht worden, sodass man im ersten Quartal 2021 150 Millionen monatlich aktive Nutzer verbuchen konnte. Im Jahresvergleich konnte die Anzahl aktiver Nutzer um 40 Prozent wachsen.

Außerdem konnten die Verkäufe von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ebenfalls von der „Warzone“-Integrierung profitieren und neue Höchstwerte für das vierte Fiskalquartal aufstellen. Die Einnahmen durch Mikrotransaktionen sind um 60 Prozent auf Konsolen und PC gestiegen, wobei die ersten beiden Seasons von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ die erfolgreichsten der Serienhistorie waren. Die vor wenigen Wochen gestartete dritte Season hält den großen Erfolg aufrecht und kann aktuell mit den bisherigen Seasons mithalten.

Auch interessant: Call of Duty 2021 – Sledgehammer Games als Entwickler bestätigt – Next-Gen-Konsolen im Fokus

Insgesamt konnte Activision Blizzard im vierten Fiskalquartal Einnahmen in Höhe von 2,275 Milliarden US-Dollar und einen Profit von 619 Millionen US-Dollar erzielen. Im selben Zeitraum des Vorjahres erreichte man 2,015 Milliarden US-Dollar Einnahmen und 505 Millionen US-Dollar Profit. Durch Mikrotransaktionen hat man 1,34 Milliarden US-Dollar (im Vorjahr: 960 Millionen US-Dollar) eingenommen.

Abschließend betonte das Unternehmen, dass man in Zukunft mehr als 2.000 neue Entwickler einstellen möchte, um das Wachstum der eigenen Marken zu fördern. So heißt es: „Die Nachfrage nach unseren Inhalten war nie stärker und wir werden weiterhin unsere Investitionen steigern, um unseren Spielern besser zu dienen und noch bessere finanzielle Leistungen zu erzielen. Wir planen in den nächsten zwei Jahren mehr als 2.000 Entwickler einzustellen, einschließlich die Größe von bestimmten Franchise-Teams bis zum Ende des nächsten Jahres im Vergleich zu 2019 zu verdreifachen.“

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard