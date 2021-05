Call of Duty 2021: Sledgehammer Games als Entwickler bestätigt – Next-Gen-Konsolen im Fokus

Bisher hatten stets nur einige Gerüchte zu dem nächsten „Call of Duty“ die Runde gemacht. Nun hat Activision in der aktuellen Investorenkonferenz zum vierten Fiskalquartal einige offizielle Informationen mitgeteilt.

Sledgehammer Games kehrt zurück

Demnach wird Ende des Jahres ein neues „Call of Duty“ erscheinen, für dessen Entwicklung Sledgehammer Games verantwortlich ist. Das Entwicklerstudio, das nach den Abgängen von Glen Schofield und Michael Condrey totgeglaubt wurde, hat in der Vergangenheit bereits „Call of Duty: Advanced Warfare“ und „Call of Duty: WWII“ erschaffen.

Des Weiteren wird das neue Spiel für Next-Gen-Konsolen und PC entwickelt, wobei es in das aktuelle „Call of Duty“-Ökosystem integriert wird und dieses noch erweitern wird. So heißt es in einem offiziellen Statement:

„Besonders freuen wir uns sehr auf die diesjährige Veröffentlichung des Premium-Call of Duty. Die Entwicklung wird von Sledgehammer Games geführt und das Spiel sieht großartig aus und befindet sich auf dem Weg für eine Herbst-Veröffentlichung. Dies ist für eine Next-Generation-Erfahrung gebaut mit beeindruckenden Grafiken über Kampagne, Multiplayer und kooperative Modi zum Spielen hinweg und wurde entworfen, um in das existierende COD-Ökosystem integriert zu werden und dieses zu erweitern. Wir freuen uns darauf in Kürze mehr Details mit der Community zu teilen.“

Mit dem neuesten Statement hat Activision auch die Gerüchte in Keim erstickt, die zuletzt besagten, dass die Entwicklung des neuesten Teils der Shooter-Reihe sehr problembehaftet und chaotisch verläuft. Es wurde bereits spekuliert, dass in diesem Jahr kein neues „Call of Duty“ erscheinen könnte. Nun darf man auf eine Veröffentlichung im gewohnten Zeitraum von Oktober bis November setzen,

Laut Gerüchten könnte das diesjährige „Call of Duty“ erneut in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren. Diesbezüglich hat Activision allerdings noch keine konkreten Informationen enthüllt. Dementsprechend wird man abwarten müssen, ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Sobald offizielle Details genannt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

