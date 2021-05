David Jaffe: Der Erfinder von God of War schließt sich Movie Games an

David Jaffe hat "God of War" erfunden.

Der US-amerikanische Videospielentwickler David Jaffe wird ab sofort für den polnischen Entwickler und Publisher Movie Games tätig sein. Dort wird er als Berater arbeiten und einen Sitz im Aufsichtsrat belegen. Somit hat er ein Mitspracherecht bei zukünftig anstehenden Projekten.

Als vor zwei Monaten der Horrortitel „Lust from Beyond“ erschienen ist, zeigte sich Jaffe offenkundig sein Interesse. Er bewarb das Spiel über seine Social Media-Konten, weil er von der Qualität überzeugt war und den innovativen Aspekt begrüßte. Daraufhin nahmen die Verantwortlichen Kontakt zum talentierten Entwickler auf.

Der Geschäftsführer des Unternehmens freut sich, dass sie einen berühmten Entwickler gewinnen konnten: „Wir sind begeistert, mit David Jaffe zu arbeiten. Er hat einige unserer schönsten Spieleerinnerungen geprägt und die Richtung, die die Branche in den kommenden Jahren einschlagen wird. Er ist unglaublich talentiert, einfallsreich und hilfsbereit. Wir glauben, dass dies ein Schritt in Richtung vieler neuer, vielversprechender Projekte für Movie Games ist, und dass unsere Zusammenarbeit in der Zukunft erweitert werden kann.“

Movie Games produzierte unter anderem die Titel „Lust for Darkness“, „Drug Dealer Simulator“ und „The Beast Inside“.

Offen für neue Spielideen

David Jaffe selbst äußerte sich ebenfalls zu seinem neuen Job: „Ich bin hocherfreut, der Movie Games Familie beizutreten! Von skurrilen und fantasievollen Perlen wie Lust From Beyond bis hin zu frischen und innovativen Titeln wie dem kommenden War Hospital hat Movie Games keine Angst davor, Risiken einzugehen. Ich habe festgestellt, dass sie erfrischend und aufregend offen sind, neue Spielideen zu erforschen. Um ehrlich zu sein, erinnert mich das an die frühen Playstation-Tage, in denen einzigartige, aber dennoch kommerzielle Ideen noch einen Platz am Tisch hatten.“

Sein neuer Arbeitsplatz fühlt sich für Jaffe jetzt schon wie ein neues Zuhause an. Wir verfolgen jedenfalls gespannt, welche Projekte wir in Zukunft von Movie Games erwarten dürfen.

Das letzte Mal haben wir im Januar von Jaffe gehört, als er sich zu „God of War: Ragnarök“ äußerte.

David Jaffe hat mit „God of War“ eine der erfolgreichsten PlayStation-Reihen erschaffen. Bereits beim zweiten Teil gab er die Stelle als Game Director an Cory Barlog ab und war daher nur noch als Kreativdirektor am Werk.

Noch im selben Jahr verließ er das Santa Monica Studio und gründete zusammen mit Scott Campbell das Studio Eat Sleep Play. Nach fünf Jahren verließ Jaffe auch dieses Studio und konzentrierte sich fortan auf Casual Games. Abgesehen von „God of War“ hat er die Rennspiel-Reihe „Twisted Metal“ ins Leben gerufen. Der letzte Teil ist im Jahr 2012 für die PS3 herausgekommen.

