Hitman 3: „Season of Pride“ im neuen Trailer vorgestellt

Wie versprochen ermöglichten uns die Entwickler von IO Interactive heute einen ersten Blick auf die nächste Staffel von "Hitman 3". Diese trägt den Namen "Season of Pride" und zeigt sich in einem neuen Trailer.

"Hitman 3" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie kürzlich bereits bestätigt, nutzten die Entwickler von IO Interactive den heutigen Mittwoch, um ein wenig auf die Zukunft des Stealth-Abenteuers „Hitman 3“ einzugehen.

Laut der heutigen Ankündigung wird die nächste Staffel von „Hitman 3“ den Namen „Season of Pride“ tragen und bereits in der kommenden Woche starten. Genauer gesagt am nächsten Montag, den 10. Mai 2021. Parallel dazu wird laut dem dänischen Studio auch das zweite Kapitel der „Seven Deadly Sins“-Download-Episode zur Verfügung gestellt.

Trailer stimmt auf die neue Season ein

Begleitet wurde die heutige Ankündigung von einem neuen Trailer, mit dem euch die Macher von IO Interactive auf die „Season of Pride“ einstimmen möchten. Den besagten Trailer möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben diesen unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden. Doch auf welche Inhalte dürfen sich die Spieler von „Hitman 3“ in der kommenden Woche freuen?

Auch diesbezüglich gingen die Entwickler etwas näher ins Detail und gaben bekannt, dass ihr tief in die Gedankenwelt von Agent 47 eintauchen und thematisch passende Inhalte wie Waffen, einen exklusiven Anzug oder eine Eskalations-Mission in Chongqing freischalten dürft.

„Hitman 3“ ist unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und soll laut IO Interactive über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden.

