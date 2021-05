Life is Strange True Colors: Die deutschen Sprecher im neuen Video

Heute bedachten uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games mit einem neuen Video zum frisch angekündigten Adventure "Life is Strange: True Colors". Dieses Mal werden uns die deutschen Sprecher der verschiedenen Charaktere vorgestellt.

"Life is Strange: True Colors" erscheint im September 2021.

Mit „Life is Strange: True Colors“ kündigten Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games kürzlich den neuesten Ableger der Adventure-Serie an.

Nachdem wir in den vergangenen Tagen bereits mit diversen Videos bedacht wurden, steht ab sofort ein neues Video zu „Life is Strange: True Colors“. In diesem rücken die deutschen Sprecher in den Mittelpunkt, die den verschiedenen Charakteren in der deutschsprachigen Version des Adventures ihre Stimmen leihen und somit Leben einhauchen.

Die Geschichte der jungen Alex Chen

„Life is Strange: True Colors“ rückt das Schicksal der jungen Alex Chen in den Mittelpunkt, die über die Fähigkeit verfügt, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen, zu absorbieren und zu beeinflussen. Um ein möglichst ruhiges Leben zu führen, entschloss sich Alex über einen langen Zeitraum dazu, diese Kräfte zu ignorieren beziehungsweise zu verdrängen.

Zum Thema: Life is Strange True Colors: Alex, Steph und Gabe in neuen Charakter-Trailern vorgestellt

Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. Nun liegt es an euch, Alex‘ Fähigkeiten zu beherrschen und Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021.

