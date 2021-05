Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Neues Action-Rollenspiel auf Basis des Animes angekündigt

Mit "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" haben die Verantwortlichen von Spike Chunsoft eine neue Manga- und Anime-Adaption für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC enthüllt. Die Veröffentlichung ist erst für 2022 geplant.

Spike Chunsoft hat ein neues Action-Rollenspiel namens „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt. Die Veröffentlichung soll sowohl in einer physischen als auch einer digitalen Form in 2022 erfolgen.

Steigt in die Tiefe hinab

Bei „Made in Abyss“ handelt es sich um einen Manga, der von Akihito Tsukushi erschaffen wurde. Die einzigartige Gegenüberstellung eines sanften Artstyles und einer düsteren sowie brutalen Handlung zeichnet den Manga aus. 2017 erschien auch eine Anime-Version auf Basis der Vorlage, wobei Anfang 2020 auch ein Nachfolger zur Anime-Serie angekündigt wurde.

In dem neuen Videospiel werden die Spieler in die Welt von Abyss hinabsteigen und durch ihre Erfahrungen in den Tiefen wachsen. Dabei soll man die Geschehnisse des Animes im Story-Modus erneut erleben können, wobei auch eine neue Geschichte geboten werden soll, die von Akihito Tsukushi persönlich beaufsichtigt wird.

Die Dark Fantasy-Elemente der Vorlage sollen beibehalten werden, wobei auch zahlreiche bekannte Charaktere ihren Auftritt haben werden. Die Eventszenen werden wiederum vom Cast des Animes vertont. Abschließend wurde auch verraten, dass die neue Geschichte von „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ viele Tage nach dem Abschied von Riko und Reg aus dem Abyss angesiedelt sein wird. Dabei sollen die Abenteuer eines namenlosen Cave Raider erzählt werden.

Mit ersten Bildern gewährt man uns bereits einen Blick auf „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“:

