NetherRealm: Arbeitet das Studio an einem Marvel-Prügelspiel? – Gerücht

Könnte NetherRealm nach "Injustice 2" an einem Marvel-Prügelspiel arbeiten?

In den letzten Jahren zeichneten die NetherRealm Studios neben ihrer „Mortal Kombat“-Reihe vor allem für die zwei „Injustice“-Spiele verantwortlich. Laut aktuellen Gerüchten könnte das Team jedoch an einem neuen Prügelspiel mit Marvel Comics-Charakteren arbeiten. Meldungen, die nun auch vom „Injustice“-Schöpfer Ed Boon angeheizt werden.

NetherRealm: Neues Marvel-Prügelspiel in Arbeit?

Seinen Ursprung hat das Gerücht beim Insider Daniel Richtman (via Stealth Optional), der ansonsten primär mit Vorhersagen zu Filmen sowie Serien auffällt und damit in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig lag. Kürzlich möchte er erfahren haben, dass sich bei NetherRealm Studios ein Marvel Comics-Prügelspiel für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden soll. Es wäre das erste Marvel-Fighting Game seit „Marvel vs. Capcom Infinite“ von 2017. Da es sich hierbei noch um ein unbestätigtes Gerücht handelt, solltet ihr es mit der nötigen Portion Skepsis betrachten.

Wie eingangs bereits angerissen, erhalten diese Meldungen nun neue Nahrung, denn Ed Boon, der Schöpfer des DC Comics-Prügelspiels „Injustice“ äußerte sich zu den Gerüchten auf Twitter. In einer aktuellen Nachricht verwies er unter anderem auf Filmregisseur James Gunn, der sowohl für Marvel („Guardians of the Galaxy“) als auch DC („The Suicide Squad“) Kinofilme inszenierte.

Den James Gunn-Vergleich führte Boon sehr wahrscheinlich deshalb an, da NetherRealm Studios zum Warner Bros.-Konzern gehört, den Eigentümern von DC Comics. Es wäre deshalb durchaus eine interessante Wahl, sollte Marvel ein Studio seines größten Konkurrenten mit den Arbeiten an einem Videospiel beauftragen. Auf der anderen Seite zählen die „Mortal Kombat“-Entwickler natürlich auch zu den versiertesten Prügelspiel-Machern überhaupt.

Zum Thema: Mortal Kombat 11: Launch-Trailer zur Ultimate-Edition eingetroffen

Interessantes Detail: Ed Boon bestätigte vor zwei Jahren in einem Interview mit den Kollegen von Game Informer, dass er Gespräche mit Marvel über ein Videospiel geführt habe. Anschließend schob er jedoch hinterher, er dürfe vermutlich nicht darüber reden. Womöglich haben diese Gesprächen zwischen Marvel und NetherRealm Studios kürzlich wieder Fahrt aufgenommen.

