Resident Evil Village: Der erwartete Hit? Test-Wertungen in der Übersicht

"Resident Evil Village" erscheint diese Woche.

Mit „Resident Evil Village“ geht Capcoms langlebige Horror-Serie in dieser Woche in die nächste Runde. Da heute das Review-Embargo fiel, haben die internationalen Magazin ab sofort die Möglichkeit, ihre Tests und Eindrücke unter das Volk zu bringen.

Wie sich den ersten Test-Wertungen entnehmen lässt, wird „Resident Evil Village“ den hohen Erwartungen der Spieler und Kritiker weitestgehend gerecht. Gelobt werden vor allem die dichte und schaurige Atmosphäre, der beeindruckende Einsatz der Ray-tracing-Technologie oder die packende Horror-Action, die laut den Kritikern schnell Erinnerungen an das legendäre „Resident Evil 4“ weckt.

Die Rückkehr einer legendären Horror-Serie

Die Kollegen von PushSquare führen beispielsweise aus: „Während die Resident Evil-Serie seit einigen Jahren auf einem Höhepunkt ist, setzt Resident Evil Village einen völlig neuen Standard. Die Besetzung der Bösewichte bietet die besten, unvergesslichsten Sequenzen und Gameplay-Abschnitte, die immer wieder gespielt werden müssen, und ein Gefühl ständiger Angst, das durch die Atmosphäre und den Soundtrack erzeugt wird, fesselt euch an den Sitz. Sogar das Kampfsystem ist diesmal solide und die Anstrengungen, die Capcom unternommen hat, um die PS5 zu nutzen, zahlen sich mit beeindruckendem Ray-Tracing aus.“

Zum Thema: Resident Evil Village: Soll euch nicht ständig in Angst und Schrecken versetzen

Bei IGN hingegen heißt es: „Das Durchstreifen der Straßen von Resident Evil Village ist wie ein Besuch in einem verstörenden und tödlichen Disneyland, in dem jede Attraktion ein Haus des Schreckens ist. […] Die Bosskämpfe sind ein bisschen enttäuschend, aber die große Vielfalt an Feinden hält die Dinge spannend. Besonders im Hardcore-Modus. Die Tatsache, dass es ein Rückfall in die rasante Action von Resident Evil 4 ist, bedeutet auch, dass es einen großen Schritt zurück von den langsamen Ängsten der hervorragenden ersten Stunden von Resident Evil 7 macht.“

Weitere Details zu den Stärken und Schwächen von „Resident Evil Village“ entnehmt ihr den folgenden Reviews.

Die Test-Wertungen in der Übersicht

„Resident Evil Village“ erscheint am Freitag, den 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village