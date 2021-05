Shadow Warrior 3: Brachiale Action und reichlich Gore im neuen Gameplay-Trailer

Heute zeigt sich der kommende Action-Titel "Shadow Warrior 3" in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer. Geboten werden reichlich Action und ein Blick auf eine neue Waffe.

"Shadow Warrior 3" erscheint 2021.

Mit „Shadow Warrior 3“ kündigten die Entwickler von Flying Wild Hog vor ein paar Monaten den neuesten Ableger der knackigen Action-Serie an.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Devolver Digital stellte das Studio heute einen frischen Gameplay-Trailer zu „Shadow Warrior 3“ bereit. Geboten wird ein Blick auf den Nachfolger, in dem ihr genau wie in den Vorgängern alles andere als zimperlich zur Sache geht. Zu sehen sind das „Doomsday Device“-Level, der „Gassy Obaryion“-Boss und das „Double Trouble“-Gore-Waffen-Highlight.

Ein alter Feind wird zum Mitstreiter

Der gefallene Firmenshogun Lo Wang und sein früherer Arbeitgeber, späterer Erzfeind und noch späterer Mitstreiter Orochi Zilla begeben sich in „Shadow Warrior 3“ auf eine gefährliche Mission. Sie verfolgen das Ziel, einen uralten Drachen, den sie nicht ganz absichtlich aus seiner ewigen Gefangenschaft befreit haben, wieder dingfest zu machen.

Zum Thema: Shadow Warrior 3: Der überzogene Action-Titel im ausführlichen Gameplay-Video präsentiert

„Bewaffnet mit einer durchschlagenden Kombination aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang unbekannte Teile der Welt durchqueren, um die finstere Bestie zu finden und die Apokalypse erneut abzusagen. Alles, was dazu nötig ist, ist die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, etwas Zauberei und genügend Feuerkraft, um die unwirtlichen Shadowlands zu bändigen“, wird zum Nachfolger ausgeführt.

„Shadow Warrior 3“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Shadow Warrior 3