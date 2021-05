Star Wars: LucasFilm Games soll zahlreiche Partnerschaften anstreben

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass aktuell an einem "Star Wars"-Titel auf Basis von "The Mandalorian" gearbeitet wird. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche vom Industrie-Insider und Gaming-Journalisten Jeff Grubb, der berichtet, dass LucasFilm Games derzeit an mehreren neuen Projekten arbeitet.

Vor einigen Wochen kündigten die Verantwortlichen von LucasFilm Games einen neuen „Indiana Jones“-Titel an, der sich aktuell bei den „Wolfenstein“-Machern von MachineGames in Entwicklung befindet.

Unklar ist aktuell noch, für welche Plattformen das kommende „Indiana Jones“-Abenteuer im Endeffekt erscheinen wird. Selbiges gilt für das bisher nicht offiziell angekündigte „Star Wars“-Projekt auf Basis von „The Mandalorian“, das in den vergangenen Wochen immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen ein alter Bekannter.

Mehrere Projekt bei LucasFilm Games in Arbeit?

Die Rede ist vom Gaming-Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb, der die Gerüchte um den vermeintlichen „The Mandalorian“-Titel noch einmal befeuerte. In einem aktuellen Stream wies Grubb darauf hin, dass LucasFilm Games derzeit an gleich mehreren „Star Wars“-Projekten arbeiten soll, die in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern entstehen.

Grubb dazu: „Was ich gehört habe, ist […] LucasFilm Games, sie machen viele Deals für Star Wars-Spiele. Sie setzen eine Menge Dinge in die Tat um. Das bedeutet Sachen mit EA, aber ich glaube, sie versuchen, branchenweite Partnerschaften einzugehen. Es gab Gerüchte, dass Unternehmen wie Microsoft versuchen, ein Star Wars-Spiel zu bekommen.“

„Vielleicht The Mandalorian. Ich weiß nicht, ob das bei Microsoft ist. Ich weiß mit Sicherheit, dass Lucasfilm viele Star Wars-Spiele in Arbeit hat“, führte der Insider aus. „Das andere, was ich über LucasFilm sicher weiß, ist, dass es seine Zeit braucht. Damit meine ich, es ist ein langwieriger Prozess, alle an Bord zu holen.“

Zu den bereits bestätigten „Star Wars“-Titeln gehört ein Open-World-Projekt, das zur Zeit bei den „The Division“-Machern von Ubisoft Massive entsteht.

