Zombie Army 4: Season 3 gestartet – Diese Inhalte warten

"Zombie Army 4: Dead War" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie bereits vor dem offiziellen Release des kooperativen Zombie-Shooters versprochen wurde, soll „Zombie Army 4: Dead War“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Mit sofortiger Wirkung startet der Titel in die dritte Season, die euch in den kommenden Wochen verschiedene neue Inhalte liefern wird. Los geht es beispielsweise mit der „Terminal Error“ genannten Story-Episode, in der ihr euch durch ein riesiges offenes Gebiet kämpft und das Ziel einer furchterregenden Transmission entdeckt: Eine geheimnisvolle Basis an der italienischen Küste.

Die Content-Roadmap zur dritten Season

Ebenfalls geboten werden eine kostenlose Horden-Karte sowie der kostenlose Albtraum-Modus, der mit ein oder zwei Spielern bestritten werden kann. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Rebellion warten im Albtraum-Modus von Anfang an superstarke Zombies, so dass sich dieser Modus ausschließlich an die erfahrenen „Zombie Army 4“-Spieler unter euch richtet.

Diverse neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände runden das aktuelle Content-Update ab. Alle weiteren Details zum neuesten Content-Update warten hier auf euch. Passend zum Start der dritten Season von „Zombie Army 4: Dead War“ stellten die Macher von Rebellion eine Roadmap zu den Inhalten bereit, die im Zuge der neuen Staffel auf euch warten.

Versprochen werden dabei weitere Waffen, kosmetische Inhalte und Story-Missionen.

