Outriders: Wiederherstellung des Inventars beginnt

In "Outriders" wird an der Wiederherstellung des Inventars gearbeitet.

People Can Fly hat in einem Beitrag auf Reddit mitgeteilt, dass der Prozess der Wiederherstellung des „Outriders“-Inventars für PS5- und PS4-Spieler in die Wege geleitet wurde.

Im Moment konzentriert sich das Unternehmen auf die Gruppe A-Charaktere, mit denen sich die Spieler nicht mehr einloggen konnten. Die Fehlermeldung „konnte sich nicht mit dem Server verbinden“ wehrte die Versuche ab.

Wiederherstellung der Gruppe A:

Alle Gegenstände, unabhängig von ihrer Seltenheit, die zum Zeitpunkt der Löschung eures Inventars ausgerüstet waren, werden wiederhergestellt.

Das gilt auch für alle legendären Gegenstände, die sich in eurem Inventar befanden.

Für nicht-legendäre Gegenstände: 20 zuvor erworbene Gegenstände, die sich in eurem Inventar befanden, wobei die erste Priorität auf der Seltenheit (absteigend von der epischen Seltenheit) und die zweite Priorität auf dem Erwerbsdatum basiert.

Alle vollständig abgeschlossenen Accolades werden wiederhergestellt, wenn ihr zuvor die letzte Stufe des jeweiligen Accolades erreicht habt.

Zwischenstufen und Fortschritte auf dem Weg dorthin können nicht wiederhergestellt werden.

Das Studio merkt an, dass es nicht in der Lage ist, jeden einzelnen Gegenstand mit 100-prozentiger Genauigkeit wiederherzustellen, aber das Unternehmen „tut sein Bestes, um sicherzustellen, dass die wertvollsten Gegenstände berücksichtigt werden“.

Wenn euer Inventar bereits voll ist, werden alle wiederhergestellten Gegenstände auf die Server verschoben, bis genügend Platz vorhanden ist. Das komplette Statement auf Reddit könnt ihr euch hier anschauen.

„Outriders“ ist seit dem 1. April 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Serie X/S und Xbox One erhältlich. Falls ihr mehr über den Titel aus den Häusern People Can Fly und Square Enix in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick in unsere Themen-Übersicht.

