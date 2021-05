PS Plus im Mai: Das bieten die neuen „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5

Dieses Monat warten insgesamt drei "Gratis"-Spiele auf PlayStation Plus-Abonnenten.

Auch im April „schenkt“ Sony seinen PlayStation Plus-Abonnenten mal wieder einige Games. Genauer stehen diesen Monat direkt erneut drei neue Spiele zur Auswahl, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden dürfen. Vor allem Fans von Action- und First-Person-Abenteuern kommen auf ihre Kosten. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt und was ihr von diesen erwarten dürft, verraten wir euch hier.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 1: Battlefield 5 (PS4)

Spielzeit: ca. 5 Stunden (Story)

In „Battlefield 5“ müsst ihr euch erneut auf diversen historisch angehauchten Schlachtfeldern in ausufernden Gefechten beweisen. Singleplayer-Fans können mit der etwa fünfstündigen Kampagne „Kriegsgeschichten“ beginnen, in denen ihr die Erlebnisse verschiedener Soldaten erlebt, die in den beiden Weltkriegen kämpften. Anders als viele Genre-Kollegen dürft ihr hier übrigens nicht zum x-ten Mal den D-Day nacherleben, sondern müsst andere Schlachten schlagen – eine mehr als nur willkommene Abwechslung.

Spielerisch erhaltet ihr hier bereits einen guten Einblick ins wuchtige Gameplay sowie die unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken, die euch später ebenfalls in den Multiplayer-Gefechten erwarten. Die einzelnen Missionen sind zwar relativ generisch inszeniert und fordern von euch selten mehr als das Zerstören eines Ziels oder das Eskortieren eines Offiziers, dennoch eignen sie sie sehr gut, um euch mit den Waffen und dem Zerstörungssystem des Spiels vertraut zu machen.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 2: Stranded Deep (PS4)

Auf dem Mehrspielerpart liegt, wie bereits bei den Vorgängern, natürlich der Hauptfokus des Ego-Shooters und hier spielt Entwicklerstudio DICE seine Stärken aus. Insgesamt stehen zu Beginn acht Karten zur Auswahl, auf denen sich bis zu 64 Spieler gegenseitig in sechs Modi aufs Korn nehmen dürfen. Die Macher haben diverse kleine Verbesserungen vorgenommen, wodurch die klassischen „Battlefield“-Momente, in denen Rauch die Luft erfüllt, Trümmer umherfliegen und zahlreiche Spieler aufeinander losgehen, noch besser zur Geltung kommen als zuvor. Sollte euch der Sinn nach einem fetzigen Ego-Shooter stehen, macht ihr hier nichts falsch.

Solltet ihr euch jedoch eher nach einem Survival-Game sehnen, könnte „Stranded Deep“ einen genaueren Blick wert sein. Das reine Singleplayer-Game beginnt mit eurer Spielfigur an Bord eines Flugzeugs, das allerdings kurz darauf eine unsanfte Landung auf dem Ozean hinlegt. Nachdem ihr euch an die Oberfläche gekämpft habt, müsst ihr mit einem Rettungsboot und nur wenigen Rationen das rettende Ufer eine nahegelegenen Insel erreichen. Dort beginnt anschließend der eigentliche Überlebenskampf für euch.

Obwohl das kleine Eiland auf den ersten Blick paradiesisch anmutet, müsst ihr fortan dafür sorgen, dass eure Spielfigur nicht stirbt. Wie im Genre üblich ist es folglich eure Aufgabe, die Umgebung zu erkunden, Nahrung zu sammeln, Werkzeuge und Waffen herzustellen und einen Unterschlupf zu errichten. Da die einzelnen Mechaniken nicht ähnlich komplex sind wie in einigen anderen Survival-Games, eignet sich der Titel gerade für all jene, die bisher womöglich noch keine Erfahrungen mit dieser Art von Spiel gesammelt haben.

Für zusätzliche Abwechslung sorgt der Umstand, dass eure Spielfigur sowohl schwimmen als auch tauchen kann. Diese Ausflüge ins kalte Nass zählen zu den größten Highlights des Spiels, obwohl ihr unter Wasser schnell in die Rolle des Gejagten rutschen könnt, denn Haie könnten euch zum Verhängnis werden. Der Titel ist, nicht nur wegen seines Settings, der Exot unter den PS Plus-Games, und eine durchaus spannende spielerische Erfahrung.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 3: Wreckfest (PS5)

Spielzeit: ca. 12 Stunden (Meisterschaften)

Richtige Arcade-Racer, die den puren Fahrspaß vor Realismus stellten, waren auf der PlayStation 4 rar gesät. Eine Ausnahme war „Wreckfest“ von Bubear Entertainment, die zuvor mit der „FlatOut“-Reihe für Furore gesorgt hatten. Bevor die PlayStation 5-Version des Rennspiels im Handel erscheint, können PlayStation Plus-Abonnenten den Titel bereits vorab exklusiv anspielen und dürfen sich dabei über diverse technische Verbesserungen freuen. Hierzu zählen etwa deutlich verkürzte Ladezeiten, überarbeitete Texturen sowie die Einbindung des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers.

Mit dem Titel kommen vor allem Einzelspieler auf ihre Kosten, die sich im erfreulich umfangreichen Karrieremodus, der aus fünf Meisterschaften besteht, ordentlich austoben dürfen. Die verschiedenen Meisterschaften überzeugen dabei mit viel Abwechslung, sowohl was die Rennarten als auch die fahrbaren Untersätze angeht. Ohne an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen, sei gesagt, dass ihr nicht nur hinter dem Steuer von Autos oder anderen gewöhnlichen Rennboliden Platz nehmen werdet.

Auf den Strecken selbst geht es ziemlich rau zu, denn dort herrschen Chaos und Zerstörung. Das Fahren von Bestzeiten ist eher zweitrangig, denn bedeutend wichtiger ist es, eure ziemlich aggressiven Gegner aus dem Weg zu räumen, notfalls mit brachialer Gewalt, um als Erster die Ziellinie zu überqueren. Ein echtes Highlight sind dabei die Destruction Derbys, in denen pure Anarchie herrscht und das hervorragende Schadensmodell der Boliden richtig zur Geltung kommt. Wer auf eher unkomplizierten, dreckigen Fahrspaß steht, ist hier an der richtigen Adresse.

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im März spielen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus