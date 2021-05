PS5 & PS4: 3 Spiele für 49 Euro und DualSense-Returnal-Aktion

Saturn und Media Markt haben neue Schnäppchenaktionen gestartet, in deren Rahmen ihr Spiele und den DualSense-Controller der PS5 rabattiert kaufen könnt.

Etliche Spiele stehen zur Auswahl.

Saturn hat eine neue Schnäppchenaktion gestartet, die euch günstiger in den Besitz ausgesuchter Spiele kommen lässt. Der Clou an der Sache: Egal welche Spiele ihr aus den Bestandteilen der Aktion wählt, für drei Spiele zahlt ihr nicht mehr als 49 Euro.

An der Aktion nehmen Spiele verschiedener Plattformen teil – unter anderem Games für die PS5. Die Auswahl an New-Gen-Spielen ist allerdings sehr überschaubar. Nur fünf Games sind im Angebot. Dabei handelt es sich um „Watch Dogs Legion“, „Puyo Puyo Tetris 2“, „Maneater“, „Marvels Avengers“ und „Balan Wonderworld“. Dem gegenüber stehen beispielsweise 67 PS4-Spiele und 28 Switch-Games.

Zur Aktion: 3 für 49 Euro

So funktioniert die Aktion: Ihr wählt aus der Aktionsauswahl drei Spiele, packt sie in den Warenkorb und am Ende wird der Betrag automatisch auf 49 Euro reduziert.

Dualsense plus Returnal im Bundle

Auch Media Markt hat ein hübsches Angebot geschnürt. So könnt ihr den DualSense-Controller der PS5 zusammen mit einem Exemplar von „Returnal“ erwerben und spart am Ende ein paar Euro. Einzeln kosten der Controller 64,99 Euro und das Spiel 79,99 Euro. Im Bundle zahlt ihr für das Gesamtpaket nur 114,99 Euro – also knapp 30 Euro weniger.

Zum Angebot: Jetzt PS5 Controller + Returnal für 114,99 Euro

Einigen Käufern wird im Anschluss womöglich noch die PS5 fehlen, da sie weiterhin Mangelware ist. Wann die Konsole in ausreichenden Stückzahlen in den Regalen der Händler liegen wird, steht weiterhin in den Sternen.

