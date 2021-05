Remnant From the Ashes: PS5-Optimierung hat einen Termin

"Remnant: From the Ashes" erhält ein Update, mit dem auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S eine Option freigeschaltet wird, die euch die Leistung der neuen Hardware nutzen lässt.

Der Publisher Perfect World Entertainment und der Entwickler Gunfire Games hieven „Remnant: From the Ashes“ in einer optimierten Version auf die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

Update Mitte Mai

Mit einem kostenlosen Update sollen Spieler ab dem 13. Mai 2021 über eine neue Option die Möglichkeit bekommen, das Spiel auf der PS5 oder Xbox Series X/S entweder in einer 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde oder in einer 1080p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen zu lassen.

Für PlayStation-Spieler vielleicht weniger interessant: Ebenfalls ab 13. Mai 2021 wird „Remnant: From the Ashes“ im Microsoft Store sowie als Teil des Xbox Game Pass für PC erhältlich sein. Diese Version wird Cross-Play mit der Xbox One-Version unterstützen.

„Remnant: From the Ashes“ konfrontiert euch mit unterschiedlichen Dimensionen und dynamisch generierten Spielabschnitten. Zu den weiteren Features zählen eine Charakteranpassung und Item-Crafting.

Ihr entdeckt im Spielverlauf unzählige Monster, die abhängig von der Umgebung verschiedene Eigenschaften besitzen. Es können riesige Ungeheuer auf euch lauern, aber auch unzählige Horden kleiner, tödlicher Schreckgestalten.

„Remnant: From the Ashes“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC (über Steam und den Epic Games Store) erhältlich. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

