Resident Evil Village: PS5 & Xbox Series X/S im Performance-Check

Passend zum Release in dieser Woche werden die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von "Resident Evil Village" einem Performance-Check unterzogen. Deutlich wird, dass die Umsetzung für die Xbox Series S hinsichtlich der Framerate deutlich abfällt.

"Resident Evil Village" erscheint in dieser Woche.

Am morgigen Freitag wird das Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ aus dem Hause Capcom für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Nachdem uns in dieser Woche bereits die ersten internationalen Test-Wertungen erreichten, die definitiv Lust auf mehr machten, steht ab sofort auch eine Performance-Analyse zur finalen Version von „Resident Evil Village“ bereit. Unter die Lupe genommen wurden die Umsetzungen für die neuen Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Performance des Horror-Titels weiß zu überzeugen

Wie sich der Analyse entnehmen lässt, weiß die Performance von „Resident Evil Village“ auf der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 zu überzeugen, ohne jedoch perfekt zu sein. Demnach können die angepeilten 60 Bilder die Sekunde weitestgehend gehalten werden. Lediglich in besonders hitzigen Momenten kann die Framerate auf der PS5 und der Xbox Series X leicht in die Knie gehen.

Alles in allem habe die Framerate auf der Xbox Series X die Nase leicht vorne. Deutlich zurückstecken muss die Xbox Series S-Version. Hier pendelt sich die Framerate in der Regel im 40FPS-Bereich ein. Wird die Ray-tracing-Technologie aktiviert, sinkt die Framerate von „Resident Evil Village“ auf der kleinen Schwester der Xbox Series X sogar in den 30FPS-Bereich.

Weitere Details zu den technischen Stärken und Schwächen des Horror-Abenteuers entnehmt ihr dem folgenden Video. Vor Spoilern müsst ihr euch dabei nicht fürchten, da lediglich Szenen zu sehen sind, die keine Details der Handlung vorwegnehmen.

