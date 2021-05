Tribeca Games Award: Programm & Termin – neues Gameplay zu Kena – Bridge of Spirits

Nächsten Monat finden die Tribeca Game Awards statt, auf der insgesamt acht Indie-Spiele präsentiert werden. Darunter befindet sich "Kena: Bridge of Spirits", das auf diesem Event einen neuen Gameplay-Trailer erhalten wird.

Im kommenden Monat gibt es neue Spielszenen zu "Kena: Bridge of Spirits"

Die Veranstalter des Tribeca Film Festivals haben heute die nominierten Spiele für die ersten Tribeca Game Awards bekanntgegeben. Insgesamt sind acht Indie-Titel vertreten, die wir für euch in diesem Artikel aufgelistet haben:

Kena: Bridge of Spirits

Lost in Random

Twelve Minutes

NORCO

Sable

The Big Con

Signalis

Harold Halibut

Die meisten Titel davon werden euch vermutlich nichts sagen und sind daher nicht besonders interessant. Dafür können wir auf dieser Veranstaltung mit neuen Gameplay-Szenen zum heißersehnten Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ rechnen.

Statement vom Vizepräsidenten

„Die diesjährige Auswahl zeigt das Potenzial für phänomenales Storytelling in interaktiven Erlebnissen, mit Charakteren und Welten, die die tiefe Verbindung erkunden, die wir zu uns selbst und der Welt um uns herum haben.Von Action/Adventure über interaktive Thriller bis hin zu intimen Point-and-Click-Erzählungen demonstrieren diese Auswahlen eine Bandbreite an Story und Gameplay sowie visuellem Stil. Wir haben uns in die Charaktere und die Welten verliebt, die uns jedes Spiel präsentiert hat“, teilte Casey Baltes mit.

Auch im Hinblick auf die E3 2021 gibt es Neuigkeiten. Heute wurden zehn weitere Teilnehmer bestätigt, die auf der weltbekannten Messe vertreten sein werden.

Das Event ist für den 11. Juni geplant und findet um 20 Uhr nach deutscher Zeit statt. Ihr müsst also nicht bis spät in die Nacht wach bleiben, um den Livestream mitzuverfolgen. Über das Gameplay-Video zu „Kena: Bridge of Spirits“ werden wir auf jeden Fall schnellstmöglich berichten.

