Marvel’s Avengers: „Rooskaya Protocols“-Event gestartet – Black Widow im Fokus

"Marvel's Avengers" wird langfristig unterstützt.

Zum Abschluss der Woche bedachten die Entwickler von Crystal Dynamics das Action-Rollenspiel „Marvel’s Avengers“ mit dem Update auf die Version 1.36.

Zu den Inhalten, die mit dem neuen Patch den Weg in „Marvel’s Avengers“ finden, gehört das „Rooskaya Protocols“ genannte Event, mit dem der bevorstehende Kinostart des Black Widow-Films entsprechend gefeiert werden soll. Wie es in der offiziellen Ankündigung weiter heißt, wird das „Rooskaya Protocols“-Event am 20. Mai 2021 in das „Red Room Takeover“-Event übergehen.

MCU-Skin für Black Widow steht bereit

Das „Rooskaya Protocols“-Event dreht sich um die Vergangenheit von Black Widow und einen geheimnisvollen Virus. Die Spieler können neue Missionen abschließen, die mit unterschiedlichen Vorgaben für spielerische Abwechslung sorgen sollen. Durch den erfolgreichen Abschluss der Missionen lassen sich ausgewählte Belohnungen wie Outfits und weitere Boni freischalten.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: MCU-Skins verschwinden hinter der Paywall

Ergänzend zum Start des „Rooskaya Protocols“ wurde ein exklusiver MCU-Skin für Black Widow zur Verfügung gestellt. Dieser wartet ab sofort im Ingame-Store auf interessierte Spieler. An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass die MCU-Skins lediglich käuflich erworben werden können. Eine Möglichkeit, diese im Spiel freizuschalten, wird es nicht geben.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

Get your spyglass out. 🕵️‍♀️ The Rooskaya Protocols Event begins tomorrow and will lead into the Red Room Takeover Event later in May! Here are the animated nameplates that will come with it. pic.twitter.com/8DBYmfKiBT — Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) May 5, 2021

Always take a chance. Black Widow’s Marvel Studios‘ „Avengers: Endgame“ Outfit is the first of many inspired by the Marvel Cinematic Universe – available now in the Marketplace! 🕵️‍♀️ https://t.co/6MMIbITVlu pic.twitter.com/hQFnPpT4Lr — Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) May 6, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers