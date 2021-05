Mass Effect Legendary Edition: Preload und Download-Größe bestätigt

Die "Mass Effect: Legendary Edition" erscheint in der nächsten Woche.

Wer die originale „Mass Effect“-Trilogie bisher nicht gespielt haben sollte oder diese einfach in einem überarbeiteten Gewand genießen möchte, bekommt in der kommenden Woche die Möglichkeit dazu geboten.

Hierzulande wird die „Mass Effect: Legendary Edition“ ab dem nächsten Freitag für die Konsolen und den PC erhältlich sein. Nachdem kürzlich bereits ein Day-One-Update angekündigt wurde, das pünktlich zum Release der Remastered-Sammlung zur Verfügung stehen wird, wurde nun bestätigt, dass es Vorbestellern ab Mittwoch, den 12. Mai 2021 ermöglicht wird, die Daten der „Mass Effect: Legendary Edition“ inklusive des Day-One-Updates herunterzuladen.

Loslegen dürft ihr aber natürlich erst zum Release am 14. Mai 2021. Auf der PlayStation 4 bringt es die europäische Version der „Mass Effect: Legendary Edition“ auf eine Download-Größe von rund 87,3 Gigabyte. Rechnen wir noch das eingangs erwähnte Day-One-Update hinzu, fällt der Download knapp 101 Gigabyte groß aus.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ umfasst technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflagen der drei Science-Fiction-Abenteuer „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“. Klammern wir den „Pinnacle Station“-DLC zu „Mass Effect“ und den Online-Multiplayer von „Mass Effect 3“ einmal aus, dann sind auch alle seinerzeit veröffentlichten Download-Inhalte an Bord.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ wird für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden.

🚨 Mass Effect™ Legendary Edition (PS4)

🟦 Base Game : 67.987 GB (US) 87.366 GB (EU)

🟩 Update 1.01 : 11.7 GB (US) 13.3 (EU)

🟪 Download Size : ~ 80 GB (US) ~ 101 GB (EU)

🟫 Pre-Load : May 12

⬜ Launch : May 14

🟧 @masseffect @EA

⬛ #MassEffectLegendaryEdition #PS5 #PS4 pic.twitter.com/2lminywZFU

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 6, 2021