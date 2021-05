Diablo 4: Soll das Genre der Action-Rollenspiele neu definieren

Aktuell befinden sich bei Activision Blizzard insgesamt drei neue Projekte auf Basis der "Diablo"-Marke in Arbeit. Wie es seitens des Publishers heißt, soll das Genre der Action-Rollenspiele vor allem mit "Diablo 4" neu definiert werden.

"Diablo 4" erscheint für die Konsolen und den PC.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal sprachen die Verantwortlichen von Activision Blizzard über verschiedene Projekte und Titel.

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, befinden sich aktuell drei neue Projekte auf Basis der „Diablo“-Marke in Arbeit. Laut Activision Blizzards Chief-Operating-Officer Daniel Alegre werden mit den Arbeiten an den drei Titeln unterschiedliche Ziele verfolgt. Mit dem Mobile-Titel „Diablo Immortal“, der in diesem Jahr erscheinen soll, möchte das kalifornische Unternehmen beispielsweise neue Zielgruppen erschließen und weitere Spieler für die „Diablo“-Marke begeistern.

Diablo 4 soll neue Standards setzen

Gleichzeitig möchten die Entwickler mit „Diablo Immortal“ eine Brücke zwischen „Diablo 2“ und „Diablo 3“ schlagen. Nummer Zwei im Bunde ist das Remake „Diablo 2: Resurrected“, das sich für den PC sowie die Konsolen in Entwicklung befindet und dem Klassiker den Weg in die Moderne ebnen wird. Exklusiv auf dem PC wird daher die Möglichkeit bestehen, seine Spielstände aus dem Original aus dem Jahr 2000 in die Remastered-Fassung von „Diablo 2“ zu übertragen.

Und dann wäre da noch „Diablo 4“, das ebenfalls für den PC und die Konsolen erscheinen wird. Wie Alegre im aktuellen Geschäftsbericht ausführte, geht Activision Blizzard mit großen Ambitionen an „Diablo 4“ heran, da nicht weniger als das Ziel, das Genre der Action-Rollenspiele neu zu definieren und auf das nächste Level zu heben, verfolgt wird. Näher ins Detail ging Alegre diesbezüglich leider nicht.

Offen ließ er zudem, wann mit weiteren Details und Eindrücken zu „Diablo 4“ zu rechnen ist. Zu den bereits bestätigten Features des Nachfolgers gehören eine offene Spielwelt, eine umfangreiche Multiplayer-Komponente, ein überarbeitetes Item-System sowie verschiedene Charakter-Klassen wie die kürzlich enthüllte Jägerin.

Wie es vor einigen Wochen zudem hieß, solltet ihr in diesem Jahr nicht mehr mit dem Release von „Diablo 4“ rechnen, da der neueste Ableger der Kult-Serie frühestens 2022 veröffentlicht wird.

