Call of the Sea: Erscheint bereits morgen für PS4 und PS5 – Launch-Trailer

Das Puzzle-Adventure "Call of the Sea" ist ab morgen auch für PlayStation-Spieler erhältlich. Was genau euch damit erwartet, zeigt der heute hochgeladene Launch-Trailer.

Erkundet eine tropische Insel und löst dabei knackige Rätsel.

Das spanische Entwicklerstudio Out of the Blue Games verkündete heute den Release-Termin zu „Call of The Sea“. Bereits morgen wird das Rätsel-Abenteuer für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht.

Von H.P. Lovecraft inspiriert

Bei der Handlung haben sich die Entwickler von den Geschichten des amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecraft inspirieren lassen. Euch verschlägt es in die 1930er-Jahre, wo ihr die Kontrolle über eine Frau namens Norah Everhart übernimmt. Diese wird von der Schauspielerin Cissy Jones dargestellt, die unter anderem aus „The Walking Dead“ bekannt ist.

Auf einer paradiesischen Insel in der Südsee müsst ihr euch anspruchsvollen Rätseln stellen, um herauszufinden, was mit Norahs Ehemann passiert ist. Im Laufe eures Abenteuers werdet ihr die verschiedenen Bereiche der Insel erkunden, wodurch sich nach und nach die Handlung zusammensetzt. Dazu zählen tropische Landschaften und antike Ruinen. Auch Unterwasser-Areale sind Bestandteil des Spiels.

Euch erwartet eine emotionale Reise, auf der ihr den Werdegang der Protagonistin mitverfolgt und mit verwirrenden Ereignissen konfrontiert werdet. Das Geschehen erlebt ihr aus der First-Person-Perspektive.

Das Spiel basiert auf der bekannten Unreal Engine 4 von Epic Games. Von der Optik her erinnert es ein wenig an das Multiplayer-Spiel „Sea of Thieves“. Der Soundtrack wurde vom spanischen Komponisten Eduardo de la Iglesia aufgenommen.

„Call of the Sea“ ist im vergangenen Dezember für den PC und die Xbox-Konsolen erschienen.

