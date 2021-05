DualSense: PS5-Controller in weiteren Farbversionen?

Zur weißen Variante könnten sich bald weitere Farboptionen gesellen.

Der DualSense-Controller der PS5 ist seit dem Launch im vergangenen Jahr lediglich in einer Farbvariante erhältlich. Dabei handelt es sich um das schwarz-weiße Modell, das sich optisch an der Konsole selbst orientiert.

Offen ist weiterhin, wann Sony mit weiteren Farboptionen nachziehen wird. Dass der DualSense als auch die PS5 in einem anderen Farblook eine durchaus gute Figur machen, zeigten in den vergangenen Monaten zahlreiche Entwürfe von Fans. Doch auch von offizieller Seite könnte etwas in der Pipeline sein.

Angeblich zwei weitere Modelle

Die spanische Publikationmöchte von nicht näher genannten Quellen aus Unternehmenskreisen erfahren haben, dass Sony die Enthüllung von DualSense-Controllern vorbereitet, die sich vom bisherigen Modell unterscheiden. Dabei soll es sich um Kombinationen aus den Farben Rot und Schwarz sowie Grau und Schwarz handeln.

„Die Informationen stammen aus einer Quelle mit internen Kontakten im Unternehmen. Letztere versichern im Wesentlichen, dass Sony in Kürze eine Variante des PS5 DualSense mit den Farben Rot und Schwarz sowie ein weiteres Modell auf den Markt bringen wird, das Schwarz mit Grau kombiniert“, so die spanische Publikation.

Weitere Details konnte Areajugnes nicht erfahren. In diesem Zusammenhang gibt es keine Informationen darüber, wie die Steuerelemente gestaltet werden. Ohnehin muss das Gerücht, das momentan wenig Substanz hat, bestätigt werden.

Dass Sony irgendwann weitere Farbvarianten des DualSense und der PS5 auf den Markt bringen wird, ist nur eine Frage der Zeit. Momentan dürfte sich das Unternehmen allerdings mehr darauf konzentrieren, die allgemeine Produktion der PlayStation 5 anzukurbeln. Denn nach wie vor ist die neue Sony-Hardware nur äußerst selten im Handel anzutreffen. Der Hersteller arbeitet bereits an einer Beschleunigung der Produktion.

