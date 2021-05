PS5 kaufen: Lieferschwierigkeiten laut Sony bis 2022

Sony glaubt nicht daran, dass die PS5 in diesem Jahr in ausreichenden Stückzahlen auf den Markt gebracht werden kann. Bis in das kommende Jahr hinein sollen die Lieferengpässe anhalten.

Die PS5 soll auch ein Jahr nach der Markteinführung Mangelware sein.

Die im vergangenen November auf den Markt gekommene PS5 konnte zwar neue Verkaufsrekorde aufstellen. Doch nach wie vor ist die Verfügbarkeit der neuen Hardware äußerst beschränkt. Nur hin und wieder bekommen einzelne Händler ein paar Exemplare zugeteilt, die in der Regel in minutenschnelle ausverkauft sind.

Düstere Prognose im Analysten-Briefing

Wer nun hofft, dass sich die Lage in diesem Jahr signifikant verbessern wird, muss offenbar eine Enttäuschung hinnehmen. Auch Sony glaubt nicht daran, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten ausreichend bedient werden kann.

„Ich glaube nicht, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr beruhigt. Und selbst wenn wir viel mehr Geräte absichern und viele weitere Einheiten der PlayStation 5 im nächsten Jahr produzieren würden, wäre unser Angebot nicht in der Lage, die Nachfrage einzuholen“, so CFO Hiroki Totoki bei einem Analysten-Briefing, wie Bloomberg berichtet.

Schon im Vorfeld betonte Sony mehrfach, dass die Lieferprobleme in nächster Zeit nicht abgestellt werden können. Totoki erkläret in diesem Zusammenhang, dass Sony verschiedene Lösungen in Erwägung zieht, um mit dem weltweiten Mangel an Hardware-Komponenten fertig zu werden, einschließlich möglicher Änderungen des Hardware-Designs oder der Beschaffung von Zweitlieferanten.

„Wie ich bereits sagte, streben wir ein höheres Verkaufsvolumen als bei der PS4 [im Jahr 2] an. Aber können wir das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich“, so seine weiteren Worte.

Weitere Meldungen zur PS5:

Langfristig könnte die Situation jedoch entschärft werden. Laut der taiwanesischen Wirtschaftswebsite DigiTimes ist das erwähnte Redesign der PS5-Hardware durchaus real. Die Seite behauptete kürzlich, dass Zulieferer planen, die Produktion der neu gestalteten PS5, die mit einer „neuen semi-customized“ 6nm CPU von AMD ausgeliefert wird, zwischen dem zweiten und dritten Quartal des nächsten Jahres zu beginnen.

Produktionsprobleme auch bei der Switch

Nicht nur die PS5 ist von den aktuellen Engpässen betroffen. Auch die Xbox Series X verweilt – im Gegensatz zum abgespeckten Schwestermodell Xbox Series S – nur selten im Handel. Doch auch für die Switch scheint es eng zu werden.

So betonte der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kürzlich, dass die Produktion der Switch-Konsolen ausgebremst wird. Auslöser sei die globale Chip-Knappheit.

„Aufgrund der weltweiten Knappheit an Halbleitermaterialien sind wir nicht in der Lage, alle Produkte zu produzieren, die wir wollen“, so seine Worte. „Wir tun alles, was wir können, aber es gibt ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit über die Produktionspläne.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5