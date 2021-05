UK-Charts: Resident Evil Village steigt auf Platz 1 ein – Returnal verabschiedet sich

Die aktuellen Chart-Platzierungen aus Großbritannien zeigen wie gewohnt, welche Spiele in der vergangenen Woche am häufigsten über den Ladentisch gegangen sind. "Resident Evil Village" erobert direkt den Spitzenplatz, während "Returnal" bereits aus der Top 10 verschwunden ist.

"Resident Evil Village" ist in den letzten sieben Tagen das meistverkaufte Spiel in Großbritannien.

Wie zu jedem Wochenbeginn liegen die wöchentlichen Game- Charts aus Großbritannien vor, die auf den physischen Verkäufen basiert. Wenig überraschend erobert „Resident Evil: Village“ als groß angekündigte Neuerscheinung direkt den ersten Platz.

Der Erfolg des Spiels lässt sich auf jeden Fall sehen: Bereits jetzt handelt es sich nach „Super Mario 3D World + Bowsers Fury“ um die erfolgreichste Veröffentlichung im diesjährigen Einzelhandel.

Mit 49 Prozent wurde fast die Hälfte aller Exemplare für PS5 verkauft. Damit ist das neue Horror-Abenteuer hinter „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Assassin’s Creed Valhalla“ das PS5-Spiel mit dem erfolgreichsten Launch. Nach drei Tagen befindet sich „Resident Evil Village“ auf dem siebten Platz der meistverkauften PS5-Spiele.

Dahinter folgt die PS4-Version mit 31 Prozent. 20 Prozent der erzielten Verkäufe gehen auf die Xbox-Konsolen zurück. Nur „Call of Duty: Black Ops Cold War“ legte auf der Xbox Series X/S einen erfolgreicheren Start hin.

Die vergangenen „Resident Evil“-Teile konnten zum Launch bessere Verkaufszahlen vorweisen, was jedoch an der zunehmenden Beliebtheit von digitalen Käufen liegt. Die physische Version von „Resident Evil 7“ verkaufte sich um 40 Prozent besser, während es beim Remake von „Resident Evil 2“ 25 Prozent sind. Auf Steam hingegen konnte der neue Hauptableger den besten Launch der gesamten Horror-Reihe für sich beanspruchen. Es ist also wahrscheinlich, dass „Resident Evil Village“ seine Vorgänger hinsichtlich der Gesamtverkaufszahlen übertreffen wird.

Die Switch-Neuerscheinung „New Pokémon Snap“ musste sich dem neuen Capcom-Hit geschlagen geben, befindet sich aber immerhin auf Platz zwei. Der PS5-Exklusivtitel „Returnal“ hingegen ist nach nur einer Woche schon wieder aus den Charts verschwunden.

Die Charts in der Übersicht

(neu) Resident Evil Village (1) New Pokemon Snap (6) FIFA 21 (4) Mario Kart 8 Deluxe (5) Animal Crossing: New Horizons (7) Minecraft (Switch) (3) Super Mario 3D World + Bowsers Fury (8) Grand Theft Auto 5 (9) Ring Fit Adventure (10) Call of Duty: Black Ops Cold War

Quelle: GamesIndustry

