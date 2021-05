Uncharted 4: Naughty Dog feiert den fünften Geburtstag mit eindrucksvollen Statistiken

"Uncharted 4: A Thief's End" erschien exklusiv für die PS4.

Zu den bestbewerteten und gleichzeitig erfolgreichsten Exklusiv-Titeln der PlayStation 4-Ära gehörte „Uncharted 4: A Thief’s End“.

Am heutigen Dienstag, den 10. Mai 2021 feiert der Action-Titel aus dem Hause Naughty Dog seinen mittlerweile fünften Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlichten die Verantwortlichen von Naughty Dog verschiedene eindrucksvolle Statistiken. Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass „Uncharted 4: A Thief’s End“ von mehr als 37 Millionen Nutzern gespielt wurde.

Ein beeindruckender Wert, der allerdings nicht bedeutet, dass sich „Uncharted 4: A Thief’s End“ auch 37 Millionen Mal verkauft hat. Des Weiteren geht aus den von Naughty Dog veröffentlichten Statistiken hervor, dass sich der Multiplayer des Action-Titels ebenfalls großer Beliebtheit erfreute und es in den vergangenen Jahren auf insgesamt 13,3 Millionen Spieler brachte.

Gleichzeitig griffen 9,5 Millionen Spieler auf die Barrierefreiheits-Optionen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ zurück. Bei einigen der unterhaltsameren Statistiken spielten 9,8 Millionen Spieler mit dem Lemur auf dem Markt, weitere 7,5 Millionen spielten Marco Polo. Zwei Millionen Spieler hingegen kletterten auf den Uhrenturm, während zwölf Millionen Spieler alle Ziele auf Drakes Dachboden mit der Spielzeugpistole trafen und zwei Millionen Nutzer ein Foto von Sully schossen.

Nun seid ihr gefragt: Welche Momente aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Verratet es uns in den Kommentaren.

To celebrate the 5th anniversary of Uncharted 4: A Thief's End's release, we want to thank the players who joined us and Nathan Drake on this wild ride. ✌️ Remember to play with the lemur! #SicParvisMagna pic.twitter.com/YVlmu36KOz

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 10, 2021