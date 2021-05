Prince of Persia Remake: Spiel soll vor April 2022 erscheinen

Zuletzt verschob Ubisoft die Veröffentlichung des Remakes seines Klassikers "Prince of Persia: The Sands of Time" auf unbestimmte Zeit. Nun bestätigte das Unternehmen, der Titel solle definitiv noch im laufenden Geschäftsjahr erscheinen.

Das "Prince of Persia: The Sands of Time"-Remake befindet sich unter anderem für PS4 in Entwicklung.

Anfang Februar verschob Ubisoft bekanntlich das Remake zum Action-Adventure-Klassiker „Prince of Persia: The Sands of Time“ auf unbestimmte Zeit. Diese Maßnahme soll von den zuständigen Entwicklern genutzt werden, um Verbesserungen auf Basis des Community-Feedbacks umzusetzen. Obwohl der Titel derzeit keinen offiziellen Veröffentlichungstermin hat, soll das Spiel noch vor April 2022 erscheinen.

Prince of Persia Remake: Neuauflage für aktuelles Geschäftsjahr bestätigt

Dies geht, wie unter anderem PlayStation Universe berichtet, aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Ubisoft hervor. Das Unternehmen bestätigte darin nicht nur eine Verzögerung des Spiels „Skull & Bones“ auf das Geschäftsjahr 2022/2023, sondern auch einen Release der „Prince of Persia“-Neuauflage im aktuellen Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endet. Weitere Informationen zum Remake nannte Ubisoft indes nicht.

Mit der Neuauflage von „Prince of Persia: The Sands of Time“ will Ubisoft sowohl alte Fans des Originals erneut begeistern als auch neue Fans hinzugewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, versprechen die Macher von Ubisoft Mumbai neue Charaktermodelle, überarbeitete Zwischensequenzen, verbesserte Animationen sowie ein modernisiertes Gameplay. Tipps erhielten die Entwickler dabei auch vom Schöpfer der Reihe.

Zum Thema: Prince of Persia: Reboot angeblich in Entwicklung – Gerücht

Aufgrund massiver Fan-Kritik verschob Ubisoft das „The Sands of Time“-Remake zunächst um zwei Monate nach hinten. Letztendlich kam das Unternehmen allerdings zu dem Schluss, dass diese Zeit nicht ausreichen würde, um die umfangreichen Verbesserungen umzusetzen. Hierzu hieß es in einem Statement: „Die zusätzliche Entwicklungszeit ermöglicht es unseren Teams, ein Remake abzuliefern, das sich frisch anfühlt und dabei gleichzeitig dem Original treu bleibt.“

Gegenwärtig hat das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.

Was erhofft ihr euch vom „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake?

