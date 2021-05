PS5 DualSense: Hat laut Immersion das Interesse anderer Hersteller geweckt

Der DualSense-Controller weckt das Interesse anderer Hersteller.

Neben der schnellen SSD und der Unterstützung des 3D-Audios gehören die exklusiven Features des DualSense-Controllers zu den meistdiskutierten Stärken der PlayStation 5.

In einem aktuellen Statement ging Immersion, das Unternehmen hinter der Technologie des PlayStation 5-Controllers, im Rahmen einer Investorenkonferenz noch einmal auf den DualSense-Controller ein. Wie Interims-CEO Jared Smith zu verstehen gab, traten in den vergangenen Monaten mehrere Unternehmen an Immersion heran und versuchten, die Technologie hinter dem haptischen Feedback des DualSense zu lizenzieren, um diese in eigenen Produkten unterzubringen.

Immersion führt Gespräche mit mehreren Unternehmen

„Ich kann mich nicht zu bestimmten Engagements äußern, aber wir sprechen mit einer Reihe anderer Akteure auf diesem Markt. Wir haben unsere Zusammenarbeit mit StrikerVR bekannt gegeben, einem Unternehmen, das Zubehörtechnologien herstellt, die unsere Triggertechnologie nutzen werden“, führte Smith aus.

„Und wir führen diese Gespräche mit anderen darüber, wie ihre Vertriebspläne im Fall der Fälle aussehen würden oder ob sie sich mit der Weihnachtszeit überschneiden würden. Ich kann das nicht kommentieren, aber der DualSense-Controller stößt mit Sicherheit auf großes Interesse unter Drittanbietern von Peripheriegeräten“, ergänzte Smith und räumte ein, dass zur Zeit noch unklar sei, wann Immersion über weitere Partnerschaften sprechen kann.

Ergänzend zum haptischen Feedback enthält der DualSense-Controller adaptive Trigger, mit denen beispielsweise das Spannen eines Bogens oder der Abzug einer schweren Schusswaffe simuliert werden kann.

Quelle: PSU

