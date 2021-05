PS5 & PS4: Sony kündigt Days of Play 2021 an – Angebote und Preise

Sony hat die Days of Play 2021 angekündigt. Nicht nur neue Angebote erwarten euch in diesem Jahr. Auch könnt ihr euch dank der PlayStation Player Celebration mit Boni eindecken.

Auch Bonusziele warten auf euch.

Sony hat auf dem PlayStation Blog die Days of Play 2021 angekündigt. In diesem Jahr möchte das Unternehmen ein mehrwöchiges Event veranstalten, in dessen Rahmen ihr ein paar Preise gewinnen könnt.

Ein Teil der Days of Play 2021 ist die PlayStation Player Celebration, für die ihr euch hier anmelden könnt. Die erste Phase startet am 18. Mai 2021. Im Zuge der einzelnen Veranstaltungen sollt ihr jede Woche bestimmte Spiele in Angriff nehmen und Trophäenziele erreichen. Obendrauf gibt es Bonusziele.

Dabei erhaltet ihr die doppelten Punkte, wenn ihr Spiele mit Benutzern auf eurer Freundesliste spielt. Diese müssen sich allerdings ebenfalls für die Veranstaltung angemeldet haben. Als Belohnung winken am Ende exklusive PSN-Avatare und PS4-Designs.

PlayStation Player Celebration – Ziele und Termine

Phase 1 – 18. bis 25. Mai:

Community-Ziel:

2,4 Millionen Spiele gespielt

7,2 Millionen Trophäen verdient

Preis:

Ein exklusives dynamisches PS4-Design

Ein exklusiver PSN-Avatar

Bonusziel:

3 Millionen Spiele gespielt

8,8 Millionen Trophäen verdient

Bonuspreis:

Drei exklusive PSN-Avatare

Phase 2 – 25. Mai bis 1. Juni:

Community-Ziel:

2,9 Millionen Spiele gespielt

8,5 Millionen Trophäen verdient

Preis:

Fünf exklusive PSN-Avatare

Bonusziel:

3,6 Millionen Spiele gespielt

10,4 Millionen Trophäen verdient

Bonuspreis:

Drei exklusive PSN-Avatare

Phase 3 – 1. bis 8. Juni:

Community-Ziel:

3 Millionen Spiele gespielt

9 Millionen Trophäen verdient

Preis:

Ein exklusives dynamisches PS4-Design

Ein exklusiver PSN-Avatar

Bonusziel:

3,7 Millionen Spiele gespielt

11 Millionen Trophäen verdient

Bonuspreis:

Drei exklusive PSN-Avatare

Wenn alle Ziele (ausgenommen Bonusziele) erreicht wurden, bekommen alle Spieler, die jede Woche teilgenommen haben, einen zusätzlichen PSN-Avatar und ein dynamisches PS4-Design.

Days of Play Celebration-Angebot

Im Zuge der Days of Play 2021 könnt ihr wieder verschiedene Angebote in Anspruch nehmen, darunter „PS4- und PS5-Softwaretitel, andere ausgewählte Produkte und vieles mehr“. Zu den Angeboten werden wahrscheinlich wieder im Preis reduzierte PlayStation Plus-Mitgliedschaften gehören. Sony verweist darauf, dass die angebotenen Produkte und Preise je nach Region variieren. Details sollen folgen.

Kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende

Zudem soll im Laufe des Monats ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende veranstaltet werden, in deren Rahmen ihr in PS4- und PS5 Spielen auf die Online-Multiplayer-Modi zugreifen könnt, ohne ein PS Plus-Abo besitzen zu müssen. Auch hierzu werden weitere Details folgen.

Die offizielle Ankündigung der Days of Play 2021 mit sämtlichen Details könnt ihr euch hier anschauen.

