QuakeCon 2021: In diesem Jahr erneut rein digital – Der Termin steht

Wie Bethesda Softworks und id Software bekannt gaben, wird die QuakeCon 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie genau wie der letztjährige Ableger in einer digitalen Version stattfinden. Weitere Details folgen im Juni.

Die QuakeCon 2021 findet im August 2021 statt.

In der Vergangenheit führten die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dazu, dass die führenden Events der Videospiel-Industrie in einer rein digitalen Version stattfanden.

Eine Begebenheit, an der sich auf absehbare Zeit nichts ändern wird. Denn nachdem vor wenigen Wochen beispielsweise die ESA darauf hinwies, dass die E3 2021 rein digital abgehalten wird, zogen am heutigen Dienstag Bethesda Softworks und id Software mit der offiziellen Ankündigung der QuakeCon 2021 nach. Auch diese wird lediglich in einem digitalen Format stattfinden.

Weitere Details folgen in den nächsten Wochen

Wie bekannt gegeben wurde, findet die QuakeCon in diesem Jahr vom 19. bis zum 21. August 2021 statt. Weitere Details zum Ablauf und den gebotenen Inhalten sollen im Laufe des nächsten Monats enthüllt werden. Im Zuge der heutigen Ankündigung heißt es zudem: „Wir können es kaum erwarten, mit unserer QuakeCon-Familie nach Dallas zurückzukehren. Aber für die anhaltende Sicherheit unserer Mitarbeiter, der Freiwilligen und der Community wird die diesjährige QuakeCon wieder eine reine Digitalveranstaltung sein.“

„Vom 19. bis zum 21. August werden wir alle Peace, Love und Rockets haben – aus der Ferne. Wir werden später im Juni weitere Details zur Streaming-Aufstellung, zu Wohltätigkeitsangeboten, Werbegeschenken und vielem mehr veröffentlichen.“

Sollten weitere Details zur QuakeCon 2021 genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

