Ratchet & Clank Rift Apart: Das Preview-Embargo fällt am morgigen Mittwoch

Wie mehrere Magazine bestätigten, dürfen wir uns am morgigen Mittwoch über frische Details und Eindrücke zu "Ratchet & Clank: Rift Apart" freuen. So fällt morgen das Preview-Embargo zu Insomniac Games vielversprechendem Action-Plattformer.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PS5.

Nachdem mit „Returnal“ kürzlich ein rundum gelungenes Roguelike-Abenteuer für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, steht das nächste potenzielle Exklusiv-Highlight bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist vom Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der genau wie seine Vorgänger bei den Entwicklern von Insomniac Games entsteht und im Rahmen der aktuellen „State of Play“-Ausgabe in einem ausführlichen Gameplay-Video präsentiert wurde. Wie nun bestätigt wurde, dürfen wir uns am morgigen Mittwoch Nachmittag, den 12. Mai 2021 über frische Eindrücke und Details zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ freuen.

Der Release erfolgt im Juni

Wie Tony Polanco, seines Zeichens Redakteur bei PC Mag, via Twitter anmerkte, fällt das Preview-Embargo zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ morgen Nachmittag um 16 Uhr unserer Zeit. Dann haben die internationalen Magazine die Möglichkeit, ihre Eindrücke zum neuesten Ableger der Kult-Serie unter das Volk zu bringen. Wie von mehreren Redakteuren angegeben wurde, konnten sie allerdings noch nicht das komplette Abenteuer spielen.

Stattdessen erhielten die Redakteure Zugriff auf eine Hands-on-Demo mit ausgewählten Abschnitten aus dem Spiel. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und laut den Entwicklern von Insomniac Games regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole machen.

Neben einer beeindruckenden Grafik werden eine intelligente Nutzung des DualSense-Controllers und der schnellen SSD der Konsole versprochen.

The embargo for #RatchetPS5 Previews drops this Wednesday, May 12 @ 7:00 AM PT / 3:00 PM BST / 11:00 PM JST! Get ready 💪🏼#PS5 pic.twitter.com/ouQrlQ1piG — Joe Miller (@JoeMiller101) May 10, 2021

