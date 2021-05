Beyond Good & Evil 2: Entwicklung wurde nicht eingestellt

Wie steht es eigentlich um das Open-World-Action-Adventure "Beyond Good & Evil 2"? Zwar verzichtet Ubisoft weiterhin auf die Enthüllung weiterer Details, jedoch scheint das Spiel in den Zukunftsplänen des Unternehmens noch eine Rolle zu spielen.

In den letzten Monaten wurde es verdächtig still um das einst als „AAAA-Next-Gen-Erfahrung“ angepriesene „Beyond Good & Evil 2“. Vor allem nach dem Abgang des Creative Directors Michel Ancel, der in der Vergangenheit die „Rayman“-Spiele und eben „Beyond Good & Evil“ erschaffen hatte, wurden die Befürchtungen rund um eine Einstellung des Projekts immer lauter.

Lässt noch lange auf sich warten

Im aktuellen Finanzbericht hat Ubisoft zwar weiterhin keine neuen Informationen zu „Beyond Good & Evil 2“ genannt, jedoch plant man weiterhin mit einer zukünftigen Veröffentlichung, wie eine Auflistung geplanter Spiele zeigt. Allerdings scheint es noch einige Zeit zu dauern, bis das ambitionierte Open-World-Action-Adventure das Licht der Welt erblickt. Zumal sich die Frage stellt, ob das Spiel heutzutage einen anderen Weg verfolgt, als es ursprünglich einschlagen sollte.

Schließlich sollte „Beyond Good & Evil 2“ auf eine Always-On-Funktion setzen und es den Spielern erlauben ein komplettes Sonnensystem mit dem eigenen Raumschiff und einer eigenen Crew zu erforschen. Dabei sollten ganze Planeten und Städte prozedural generiert werden, wobei die Städte im Spielverlauf auch weiterwachsen sollten. Dadurch wollte man den Spielern ein einzigartiges Spielerlebnis bieten, wofür man sogar jahrelang eine komplett neue Engine erstellt hatte.

Doch im vergangenen Jahr verließ Michel Ancel sowohl Ubisoft als auch die Spieleindustrie als Ganzes, nachdem er beschuldigt wurde ein toxisches Arbeitsklima erschaffen zu haben. Dies kam in Zusammenhang mit weiteren Vorfällen von Amtsmissbrauch, sexueller Belästigung und Mobbing innerhalb mehrerer Ubisoft-Studios zum Vorschein. Dadurch hatte sich das Umfeld beim Publisher im letzten Jahr massiv verändert, da mehrere leitende Mitarbeiter, die jahrelang die Ausrichtung und Entwicklung der Marken entscheidend bestimmt hatten, entlassen wurden und das Unternehmen neue Maßnahmen eingeleitet hatte, um solche Handlungen in Zukunft direkt im Keim zu ersticken.

Dementsprechend wird abzuwarten sein, wie es mit „Beyond Good & Evil 2“ weitergeht. Sollte Ubisoft in Zukunft weitere Informationen zum Spiel enthüllen, bringen wir euch selbstverständlich auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe die bisherigen Nachrichten in unserer Themenübersicht anschauen, da wohl so zeitnah nicht mit weiteren Neuigkeiten zu rechnen sein wird.

