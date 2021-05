Metro Exodus: PS5-Version im Gameplay-Video vorgestellt

Zu "Metro Exodus" wurde ein neues Video veröffentlicht, das die PS5-Version des Titels in den Fokus rückt. Sie kommt am 18. Juni 2021 auf den Markt.

In wenigen Wochen könnt ihr euch in die New-Gen-Fassung stürzen.

Die PS5- und Xbox-Series X/S-Versionen von „Metro Exodus“ bekamen kürzlich einen Termin spendiert. Der Launch erfolgt demnach am 18. Juni 2021. Zuvor könnt ihr ein neues Video starten, das von PlayStations Youtube-Label Uncovered veröffentlicht wurde und die PS5-Version in den Fokus rückt.

Kostenloses Upgrade

Bestandskunden, also Besitzer des Spiels für PS4 und Xbox One, können mit einem kostenloses Upgrade auf die New-Gen-Fassung umrüsteten. Außerdem wird eine physische Edition verkauft, die beide herunterladbaren Inhaltserweiterungen („The Two Colonels“ und „Sam’s Story“) enthält.

Die „Metro Exodus Complete Edition“ wird mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde und voller Raytraced-Beleuchtung auf die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X gezaubert. Das Basisspiel und die DLC-Erweiterungen unterstützen sowohl Raytraced Global Illumination (RTGI) als auch die Raytraced Emissive Lighting-Techniken, die in der ursprünglichen Veröffentlichung von „Metro Exodus“ und der „The Two Colonels“-Erweiterung eingeführt wurden.

Die New-Gen-Konsolen profitieren laut Hersteller „von drastisch reduzierten Ladezeiten dank der Nutzung ihrer SSD-Speicher-Optimierungen, 4K-Texturpaketen und einer Reihe von plattformspezifischen Funktionen, darunter Spatial Audio und Controller-Latenz-Verbesserungen auf der Xbox sowie Unterstützung für die haptischen Funktionen des PS5 DualSense-Controllers“.

Die komplette Liste der Features, die auf der PS5 und der Xbox Series X geboten werden, findet ihr hier. Außerdem ist die „Metro Exodus PC Enhanced Edition“ mittlerweile für den PC erhältlich, wobei der Vertrieb über Steam, den Epic Games Store, GOG und den Microsoft Store erfolgt.

