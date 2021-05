Minecraft Dungeons: Neue Erweiterung „Hidden Depths“ hat einen Termin erhalten

Wie die Verantwortlichen von Mojang Studios mitgeteilt haben, wird noch in diesem Monat eine neue Erweiterung für „Minecraft Dungeons“ erscheinen. Ab dem 26. Mai 2021 können sich die Spieler mit „Hidden Depths“ in die dunkelsten Tiefen des Ozeans stürzen. Dabei wird man stets auf seinen Sauerstoffstand achten und die Muschelwerfer meistern müssen, um die neuen Unterwasserherausforderungen zu bestehen.

Darüber hinaus soll am selben Tag auch ein kostenloses Update für alle Spieler veröffentlicht werden, das einige zusätzliche Inhalte und Verbesserungen mit sich bringen soll. Unter anderem werden neue Verzauberungen und neue Levels versprochen. Zudem werden die Raid Captains eingeführt, die als neue starke Gegner eine echte Herausforderung darstellen sollen. Dadurch werden die Spieler auch gezwungen sein ihren Spielstil anzupassen. Die Raid Captains werden in den versteckten Ecken der Welt auf die Spieler lauern und auch neue Schätze im Gepäck haben.

„Minecraft Dungeons“ erschien Anfang 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Seitdem haben die Entwickler nach und nach neue Erweiterungen veröffentlicht, die das Action-Adventure zu einem umfangreicheren und abwechslungsreicheren Abenteuer gemacht haben. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Managing your oxygen levels, mastering clam launchers and keeping your eyes peeled for easily startled pufferfish; Hidden Depths certainly presents a new set of underwater challenges!

Well, no one said this was going to be a relaxing beach vacation! pic.twitter.com/RfrIxIDNNx

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) May 11, 2021