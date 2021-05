PlayStation 5: Sony entwickelt über 25 Spiele, fast die Hälfe sind neue IPs

In einem aktuellen Interview geht Hermen Hulst, der Leiter von Sonys PlayStation Studios, auf die Zukunft der PlayStation 5 ein und verspricht, dass gegenwärtig an mehr als 25 Spielen gearbeitet werde.

Erst vor wenigen Wochen versicherte Hermen Hulst, der Leiter der Sony Interactive Entertainment PlayStation Studios, in einem Interview, Spieler dürften auch weiterhin experimentelle Games auf PlayStation-Konsolen erwarten. In einem Gespräch mit Wired ging er nun erneut auf die kommenden PlayStation-Spiele ein und versprach eine große Vielfalt zwischen AAA-Produktionen sowie kleineren Titeln.

Genauer würden sich gegenwärtig bei den PlayStation Studios mehr als 25 Titel in Entwicklung befinden und bei fast der Hälfte davon soll es sich um komplett neue IPs handeln. Wie Hulst anschließend ausführt, würde es eine „unglaubliche Vielfalt, die aus verschiedenen Regionen stammt“ geben. Er spricht von großen Titeln, auf die sich Sony laut eines Bloomberg-Berichts künftig vor allem konzentrieren wolle, sowie kleineren Spielen in unterschiedlichen Gernes. Näher ins Detail ging Hulst diesbezüglich allerdings nicht.

Bekanntlich wissen wir bereits von einigen kommenden PlayStation 5-Spielen, an denen aktuell definitiv gearbeitet wird. Hierzu zählen das nächsten Monat erscheinende „Ratcht & Clank: Rift Apart“ von Insomniac Games, „God of War: Ragnarok“ von Sony Santa Monica Studios, „Gran Turismo 7“ von Polyphony Digital sowie „Horizon Forbidden West“ von Guerrilla Games.

Außerdem soll in Zusammenarbeit zwischen Sony und Firewalk Studios ein AAA-Multiplayer-Game entstehen und auch Jade Raymonds Haven Studio arbeitet unter dem Banner von PlayStation Studios an einem Spiel, das exklusiv für die PS5 erscheinen soll. Des Weiteren soll Naughty Dog an einer neuen Marke und einem PS5-Remake des PlayStation 3-Hits „The Last of Us“ arbeiten.

Welche Exklusivspiele wünscht ihr euch für die PlayStation 5?

