Remedy Entertainment: Entwickler liefern Updates zu neuen Projekten

Bekanntermaßen arbeiten die "Control"-Macher von Remedy Entertainment derzeit an mehreren neuen Projekten. Im aktuellen Geschäftsbericht lieferte uns das finnische Studio ein Status-Update zu seinen nächsten Titeln.

In den vergangenen Monaten bestätigte das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment mehrfach, dass hinter verschlossenen Türen an gleich mehreren neuen Projekten gearbeitet wird.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts nannte Remedy Entertainment Status-Updates zu den besagten Projekten, ohne sich jedoch zu möglichen Terminen für eine Enthüllung der Titel zu äußern. Beispielsweise entsteht bei den „Control“-Machern derzeit ein kleineres Projekt, das bereits vor einer Weile in die Vollproduktion überging und in Zusammenarbeit mit Epic Games veröffentlicht wird. Auch die Einzelspieler-Kampagne von „Crossfire X“ nähert sich der Fertigstellung und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Arbeitet Remedy Entertainment an Alan Wake 2?

Ebenfalls erwähnt wurde ein großes Triple-A-Projekt, das in Zusammenarbeit mit Epic Games veröffentlicht wird und laut Remedy Entertainment kurz davor steht, in die Vollproduktion überzugehen. Hier wird spekuliert, dass sich hinter dem Ganzen „Alan Wake 2“ verstecken könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

Den Schlusspunkt setzte „Vanguard“, ein großer Free2Play-Titel mit einer Coop-Komponente. Hier kommt das verantwortliche Entwicklerteam laut offiziellen Angaben gut voran und konnte zuletzt einige „Kernelemente definieren“. „Vanguard“ wird derzeit intern getestet und soll im besten Fall schon in Kürze in Form eines externen geschlossenen Tests zur Verfügung gestellt werden. Trotz allem ist hier noch von einem frühen Entwicklungsstadium die Rede.

Das Team, das zuletzt an „Control“ arbeitete, wurde laut Remedy Entertainment auf andere Projekte innerhalb des Unternehmens verteilt.

