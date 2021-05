Resident Evil Village: Making-of-Video geht auf die Entstehung des Titel-Songs ein

"Resident Evil Village" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Capcom mit „Resident Evil Village“ den neuesten Ableger der langlebigen Horror-Serie für die Konsolen und den PC.

Ergänzend zum Release von „Resident Evil Village“ stellte Capcom ein frisches Making-of-Video bereit, in dem die Entwickler noch einmal auf die Entstehung des Horror-Abenteuers eingehen. Dieses Mal dreht sich alles um den Titel-Song. Dieser trägt den Namen „Village of Shadows“ und soll die Spieler auf die vor ihnen liegenden Abenteuer und Schrecken einstimmen.

Die tragische Geschichte von Ethan Winters

Die Handlung von „Resident Evil Village“ setzt ein paar Jahre nach den Geschehnissen von „Resident Evil 7“ ein und rückt ein weiteres Mal den Protagonisten und unfreiwilligen Helden Ethan Winters in den Mittelpunkt. Als sich Ethan und seine Frau Mia ein neues Leben aufbauen möchten, werden sie ein erneut von einer Katastrophe heimgesucht.

Zum Thema: Resident Evil Village: Startet erfolgreicher als Resident Evil 7 – Aktuelle Auslieferungszahlen

Chris Redfield, der legendäre Held aus der Resident Evil-Reihe, wird wieder neu mit dem Paar bekanntgemacht und stört auf eine schreckliche Art und Weise ihr Leben, was Ethan in völliges Chaos stürzt. Ethan verschlägt es in ein abgelegenes Dorf, in dem er auf der Suche nach Antworten in einen lebendigen Alptraum gerät.

„Resident Evil Village“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village