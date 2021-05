Ubisoft möchte das Geschäft mit Free2Play-Spielen ausbauen.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts zum abgelaufenen Geschäftsjahr wiesen die Verantwortlichen von Ubisoft darauf hin, dass bei der Veröffentlichung von Spielen zukünftig auf eine andere Strategie gesetzt wird.

In den vergangenen Jahren ging es Ubisoft stets darum, drei bis vier große Triple-A-Produktionen pro Jahr zu veröffentlichen. Laut Ubisofts Chief-Financial-Officer Frederick Duguet sollen zukünftig weniger traditionelle Triple-A-Titel ins Rennen geschickt werden, da es dem französischen Publisher darum geht, sich vielfältiger aufzustellen. Aus diesem Grund soll unter anderem das Geschäft mit Free2Play-Spielen ausgebaut werden.

Ubisoft stellt sich breiter auf

„Im Einklang mit der Entwicklung unseres immer vielfältiger werdenden hochwertigen Sortiments gehen wir von unserem vorherigen Kommentar zur Veröffentlichung von 3-4 Premium-AAAs pro Jahr aus. Es ist in der Tat kein angemessener Hinweis auf unsere Wertschöpfungsdynamik mehr. Zum Beispiel stimmen unsere Erwartungen an Just Dance und Riders Republic mit denen einiger AAA-Hersteller der Branche überein“, führte Duguet aus.

Er ergänzte: „Darüber hinaus entwickeln wir High-End-Free-to-Play-Spiele, um langfristig zu AAA-Ambitionen zu tendieren. Dies ist eine reine Entwicklung der Finanzkommunikation und ändert nichts an der Tatsache, dass wir weiterhin eine hohe Trittfrequenz bei der Bereitstellung von Inhalten erwarten, einschließlich leistungsstarker Premium- und kostenlos spielbarer Neuerscheinungen.“

Unter dem Strich geht es Ubisoft also darum, sich breiter aufzustellen und eine größere Zielgruppe ins Visier zu nehmen.

Quelle: Videogames Chronicle

