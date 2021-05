Days Gone: Sichtbare Verbesserungen? Frisches Gameplay zur PC-Version

In diesem Monat findet Sony Bends Action-Titel "Days Gone" den Weg auf den PC. Welche technischen beziehungsweise grafischen Verbesserungen geboten werden, verraten euch die frisch veröffentlichten Gameplay-Videos zur PC-Umetzung.

"Days Gone" erscheint diesen Monat für den PC.

Nachdem in der Vergangenheit bereits ehemalige PlayStation-Exklusiv-Titel wie „Horizon: Zero Dawn“ den Weg auf den PC fanden, steht die nächste PC-Portierung bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist vom Action-Titel „Days Gone“ aus dem Hause Sony Bend, der in einer technisch aufpolierten Fassung für den PC veröffentlicht wird. Kurz vor dem Release der PC-Version zeigt sich die Umsetzung in frisch veröffentlichten Gameplay-Videos. Auf dem PC wird „Days Gone“ unter anderem in einem 60FPS-Modus oder einer unbegrenzten Bildwiederholungsrate dargestellt. Ebenfalls geboten werden grafische Verbesserungen wie eine dichteres Laub, optimierte Texturen sowie mehr grafische Details.

Die Welt nach einer verheerenden Pandemie

„Days Gone“ verfrachtet die Spieler in eine Welt, die von einer verheerenden Pandemie heimgesucht wurde. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der einst geächtete Biker und Kopfgeldjäger Deacon St. John, der in dieser rauen Welt nach einem neuen Sinn im Leben sucht. In der Welt von „Days Gone“ ziehen grausame Banden und Freakerhorden durch das Land und machen Jagd auf unschuldige Menschen.

Zum Thema: Days Gone: Verzicht auf Ray-Tracing, Systemanforderungen und weitere Details zum PC-Port

Um in dieser Welt zu überleben, machen sich die Spieler anpassbare Waffen und Fallen zunutze. Ebenfalls geboten werden eine dynamische Welt, dramatische Tag-Nacht-Wechsel und ein dynamischer Wetterwechsel. Auf eine Unterstützung der DLSS- und Ray-Tracing-Technologien wird auf dem PC leider verzichtet.

Die PC-Version von „Days Gone“ erscheint am 18. Mai 2021 und wird sowohl über Steam als auch den Epic Games Store angeboten.

