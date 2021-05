Curved Space: Twin-Stick-Shooter verschoben – Neuer Termin genannt

Wie die Entwickler von Only By Midnight einräumten, wird der Twin-Stick-Shooter "Curved Space" etwas später als geplant erscheinen. Viel länger werden sich Fans des Genres allerdings nicht gedulden müssen.

"Curved Space" erscheint Ende Juni.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Maximum Games kündigten die Entwickler von Only By Midnight vor einigen Monaten den Twin-Stick-Shooter „Curved Space“ an.

Nachdem bisher von einer Veröffentlichung Mitte Juni ausgegangen wurde, räumten die beiden Studios in einer aktuellen Mitteilung ein, dass sich der Release von „Curved Space“ noch einmal verschieben wird. Viel länger werden sich Fans des Genres allerdings nicht gedulden müssen. Stattdessen wurde bekannt gegeben, dass „Curved Space“ nun am 29. Juni 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erscheinen wird. Die Switch-Version folgt am 13. Juli 2021.

Eine Reise in dies selige Zeit der Arcade-Shooter

Bei den Arbeiten an „Curved Space“ ließen sich die Entwickler von Only By Midnight laut eigenen Angaben von klassischen Arcade-Titeln inspirieren und möchten euch einen Twin-Stick-Shooter liefern, in dem ihr euch auf die Jagd nach Waffen-Power-Ups und -Upgrades begebt. Gleichzeitig weicht ihr dem gegnerischen Feuer aus, nehmt interdimensionale Bugs ins Visier und stellt euch gigantischen Bossgegnern.

Zum Thema: Curved Space: Release-Termin mit Trailer angekündigt

Neben einem klassischen Story-Modus bietet euch „Curved Space“ einen Survival-Modus, in dem es darum geht, so lange wie möglich zu überleben und gegen endlose Wellen von Gegnern anzutreten. Tägliche Herausforderungen und Online-Leaderboards sollen euch dazu animieren, den Titel regelmäßig zu starten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Curved Space