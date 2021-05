Necromunda Hired Gun: Cyber-Mastiff im neuen Trailer vorgestellt

Focus Home Interactive und Streum On Studio präsentieren uns einen weiteren Trailer zu dem in wenigen Wochen erscheinenden First-Person-Shooter „Necromunda: Hired Gun“. Mit diesem haben die Entwickler einen weiteren Blick auf den Cyber-Mastiff gewährt, der an eurer Seite die Feinde niederstrecken kann.

Ein Söldner und sein treuer Begleiter

In „Necromunda: Hired Gun“ übernehmen die Spieler die Rolle eines Söldners, der sich durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in einer besonders blutigen Welt kämpft. Wenn er einen passenden Preis erhält, legt er sich auch mit den gefürchtetsten Verbrechern und Mutanten an, wobei er eine umfangreiche Auswahl an Waffen zur Verfügung hat.

Des Weiteren ist der Körper des Söldners augmentiert, wodurch er an Wände laufen und über Abgründe springen kann. Zudem kann der Cyber-Mastiff die Feinde aufspüren und erledigen, während man mit einem Kletterhaken durch die Areale schwingt. Somit kann man sich mit den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt des „Warhammer 40.000“-Universums vertraut machen.

„Necromunda: Hired Gun“ erscheint am 1. Juni 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

