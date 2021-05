NEO The World Ends With You: Square Enix enthüllt den Opening Movie und japanische Werbetrailer

Das Rollenspiel "NEO: The World Ends With You" aus dem Hause Square Enix hat einige neue Videos erhalten. Neben dem Opening Movie wurden auch zwei japanische Werbetrailer veröffentlicht.

In wenigen Monaten wird das Rollenspiel „NEO: The World Ends With You“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Ab dem 27. Juli 2021 (auf PC im Laufe des Sommers) können die Spieler auf die Straßen von Tokio zurückkehren. Nun haben die Verantwortlichen auch den offiziellen Opening Movie veröffentlicht, der schon einmal auf das Abenteuer einstimmt. Des Weiteren kann man sich auch japanische Werbetrailer anschauen.

Überlebt das Spiel der Reaper!

Die Spieler werden in „NEO: The World Ends With You“ in die Rolle von Rindo schlüpfen, der als Anführer der Wicked Twisters an dem Spiel der Reaper teilnimmt. Dabei steht einmal mehr sein Leben auf dem Spiel. Im Laufe des Abenteuers wird man sich mit farbenfrohen Charakteren verbinden, zahlreiche Pins für mächtige Psych-Fähigkeiten ausrüsten und in stylischen Kämpfen gegen die Gegner antreten.

Ein eindrucksvolles Shibuya im Anime-Stil wird mit einem temporeichen Gameplay, einem stimmungsvollen Soundtrack und einer packenden Geschichte kombiniert, was für ein unvergessliches Erlebnis sorgen soll.

Mit „NEO: The World Ends With You“ erscheint ein Nachfolger zu dem 2007 für Nintendo DS erschienenen ersten Teil, der heutzutage auch für Mobile-Geräte und Nintendo Switch erhältlich ist. Die Marke wurde von Tetsuya Nomura erschaffen, der bereits als kreativer Kopf hinter Marken wie „Kingdom Hearts“ und „Final Fantasy“ bekannt ist.

Hier sind erst einmal das Opening Movie und die Werbetrailer:

