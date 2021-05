Starfield: Keine PS5-Version – Weiterer Insider bestätigt Xbox- und PC-Exklusivität

"Starfield": Release lediglich für den PC und die Xbox-Konsolen?

Mit der rund 7,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des US-Publishers Bethesda Softworks wirbelte Microsoft im vergangenen Sommer nicht nur reichlich Staub auf.

Gleichzeitig kam die Frage auf, ob und in wie weit kommende Titel aus dem Hause Bethesda Softworks noch für die PlayStation-Systeme erscheinen. Im Fall von „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ bestätigte Microsoft umgehend, dass die vor der Übernahme von Bethesa Softworks abgeschlossenen zeitlich begrenzten Exklusiv-Verträge mit Sony Interactive Entertainment respektiert und dementsprechend nicht angetastet werden. Unklarheit herrscht weiterhin bezüglich anderer Titel wie „Starfield“ oder „The Elder Scrolls VI“.

Hier scheint sich aktuell abzuzeichnen, dass PlayStation-Spieler leider leer ausgehen. Darauf wiesen zuletzt zumindest verschiedene Insider hin. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch den Gamesbeat-Redakteur und als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider Jeff Grubb. Dieser wies in einem kurzen Statement darauf hin, dass zumindest „Starfield“ lediglich für den PC und die Xbox-Systeme veröffentlicht wird.

Sollten sich die Angaben von Grubb bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass selbiges für das ebenfalls im Jahr angekündigte „The Elder Scrolls VI“ gelten wird. Die Verantwortlichen von Microsoft und Bethesda Softworks halten sich zu diesem Thema weiter bedeckt.

Vermutet wird, dass spätestens auf der E3 2021, auf der Microsoft ausführlich über kommende Titel sprechen möchte, für Klarheit gesorgt werden könnte. In diesem Jahr findet die E3 vom 12. bis zum 15. Juni 2021 stattfinden.

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021