Battlefield 6: Könnte laut einem bekannten Insider ohne klassische Kampagne erscheinen

"Battlefield 6" wird im Juni vorgestellt.

Nachdem uns in den vergangenen Wochen verschiedene Gerüchte zu „Battlefield 6“ erreichten, wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass die offizielle Enthüllung des First-Person-Shooters im kommenden Monat über die Bühne gehen wird.

Noch im Vorfeld der offiziellen Präsentation sorgt der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson für frische Spekulationen. Wie Henderson via Twitter ausführte, liegt es seiner Meinung nach im Bereich des Möglichen, dass „Battlefield 6“ ohne eine klassische Singleplayer-Kampagne veröffentlicht wird. Zu diesem Schluss kam Henderson laut eigenen Angaben, nachdem er den aktuellen Geschäftsbericht von Electronic Arts studierte und in diesem keinen Hinweis auf eine Kampagne fand.

„Ich musste mir die vergangenen EA-Geschäftsberichte ansehen. Dies hier ist jedoch der erste Geschäftsbericht (vor einer Enthüllung), in dem von EA keine Kampagne für Battlefield erwähnt wird. Das könne etwas bedeuten…es könnte aber auch nichts bedeuten“, so Henderson. „Wie ich in den letzten Monaten erwähnt habe, habe ich noch nichts von einer Kampagne gehört. Das bedeutet nicht, dass es keine gibt, aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich, in einem Info-Dump nichts davon zu hören.“

Gegen den Verzicht auf eine Kampagne spricht die Tatsache, dass die Entwickler von DICE und ihre Unterstützungsstudios bei den Arbeiten an der „Battlefield“-Reihe nicht an jährliche Veröffentlichungen gebunden sind und daher ausreichend Zeit für die Realisierung einer neuen Kampagne hätten. EA und DICE wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um „Battlefield 6“ bisher nicht äußern.

Spätestens im Zuge der offiziellen Enthüllung von „Battlefield 6“ im nächsten Monat dürften wir aber mehr erfahren.

I had to look back at the past EA earnings calls, but this is the first earnings call (prior to a reveal) where EA has not mentioned a campaign coming to this year’s #BATTLEFIELD.

Could be something… Could be nothing.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 12, 2021